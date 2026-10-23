Olivier Martinez reitera sus acusaciones hacia Halle Berry de violencia domestica contra su hijo de 13 años en el juicio

La batalla legal entre la ganadora del Oscar Halle Berry y su exmarido Olivier Martinez ha alcanzado su punto de mayor tensión en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Durante la cuarta jornada consecutiva de audiencias para determinar la custodia de su hijo y resolver la orden de alejamiento por violencia doméstica, la abogada de Berry, Marina Beck, ha sometido a un duro contrainterrogatorio al actor francés, abordando acusaciones que, según la versión de Martinez, se remontarían a una década atrás.

Según informa en exclusiva Page Six, al cuestionarle sobre si sostenía que la estrella de Monster's Ball había cometido actos de abuso en su contra desde hace diez años, Martinez respondió de forma contundente: "Correcto".

Asimismo, el intérprete admitía haber reportado nuevos incidentes de maltrato en 2023, que incluían supuestas declaraciones realizadas por Berry a su hijo en común de 13 años, Maceo.

Halle Berry | Gtres

Sin embargo, la letrada de la actriz enfrentó al actor con un documento oficial que él mismo firmó bajo pena de perjurio el 30 de septiembre de 2024. Beck procedió a leer literalmente un fragmento de la declaración jurada: "No existen antecedentes de violencia doméstica entre las partes".

Acto seguido, la abogada le formuló una pregunta directa: "Esa afirmación era cierta cuando la hizo el 30 de septiembre de 2024, ¿correcto?", a lo que Martinez contestó nuevamente: "Correcto".

Ante la aparente contradicción, el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, aclaraba la postura de su cliente en declaraciones concedidas a Page Six, precisando que la documentación de septiembre de 2024 correspondía a un trámite financiero: "Eso estaba relacionado con los honorarios de abogados basados en la necesidad; se trata de una solicitud financiera", sostenía Baghdaserians.

Halle Berry y Olivier Martinez | Getty

"En aquel momento no existía ninguna condena por violencia doméstica, por lo que su declaración es correcta. En aquel entonces nunca se solicitó ni se dictó ninguna orden de alejamiento.", continuaba Baghdaserians.

El letrado remarcaba: "Así que la declaración es correcta. No hay antecedentes de órdenes de alejamiento por violencia doméstica. Pero, repito, eso no tiene nada que ver con la custodia, sino con los honorarios de los abogados según las necesidades".

La vista transcurrió en un ambiente sumamente restrictivo. Berry testificó durante la mañana del 22 de octubre a puerta cerrada, previo al turno de Martinez.

Posteriormente, el juez ordenó desalojar de nuevo la sala cuando el interrogatorio abordó cuestiones confidenciales relativas al menor, quien declaró en persona durante casi cuatro horas en el estrado.