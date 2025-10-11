Rebecca Ferguson da más detalles sobre la estrella que la hizo llorar: "Otras personas también lo han pasado mal"

En febrero de 2024, Rebecca Ferguson habló sobre un coprotagonista "absolutamente idiota" que le "gritó" y le hizo llorar durante el rodaje de una película y que, al ser una estrella de primer nivel y uno de los protagonistas, nadie la defendió.

Rápidamente, sus declaraciones se volvieron virales y las redes se llenaron de teorías acerca de la posible identidad de esta persona.

Algunos apuntaron a Johnny Depp, Michael Fassbender, Jake Gyllenhaal, Hugh Grant, Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Ewan McGregor o Emily Blunt, aunque ésta misma lo descartó, al igual que Dwayne Johnson. Ferguson también negó que fueran Tom Cruise, Hugh Jackman o Ryan Reynolds.

Rebecca Ferguson | Gtres

Ahora, más de un año y medio de sus declaraciones, la actriz ha reabierto la 'investigación' y ha dado más información sobre esta persona.

En una nueva entrevista con The Times, Rebecca señaló que no había sabido nada de esta estrella desde su revelación y que no se había puesto en contacto con ella: "No me importa, otras personas que han trabajado con esta persona también lo han pasado mal".

"Yo empujaría a alguien debajo de un autobús delante de todo un equipo para demostrar algo. No aplaudo mi propio comportamiento en ese caso. Es un mundo muy complejo. Culpamos mucho a los acosadores y, cuando nos hacemos mayores, podemos entender que la gente es insegura. Cuando empiezas a defenderte, es muy complicado. Te despiden y le dan el trabajo a otra persona", ha explicado la intérprete, confesando que "ella no estaba libre de culpa".