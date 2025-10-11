Muere Diane Keaton, icono del cine de Woody Allen y figura inolvidable del Nuevo Hollywood

El cine ha despedido a una de sus actrices más queridas. Diane Keaton, conocida por sus papeles en la saga de El padrino o en el cine de Woody Allen, ha fallecido a los 79 años.

La intérprete ha muerto en California, según ha confirmado People a través de un portavoz de la familia sin aportar más detalles.

La actriz Diane Keaton | Getty

Ganadora del Oscar a la Mejor actriz por Annie Hall (1977), Keaton deja atrás una filmografía con títulos imprescindibles del llamado Nuevo Hollywood de la década de los 70, entre los que destacan El padrino, El padrino. Parte II, Buscando al Sr. Goodbar o Rojos.

En las décadas posteriores, la actriz retomó su papel en El padrino. Parte III y protagonizó cintas como El padre de la novia, La habitación de Marvin, Cuando menos te lo esperas,La joya de la familia o la serie The Young Pope.

En sus últimos años de carrera, Keaton participó en numerosas comedias, siendo Siempre jóvenes, de 2024, su última aparición en la pantalla. Además, tuvo una carrera como directora llegando a dirigir un capítulo para Twin Peaks, entre otros títulos.

Diane Keaton y Al Pacino en El Padrino 2 | Cordon Press

Capítulo aparte merecen sus colaboraciones junto a Woody Allen. La actriz comenzó su idilio con el director en Sueños de un seductor a la que le siguieron La última noche de Boris Grushenko, El dormilón, la ya mencionada Annie Hall, Interiores, Manhattan, Días de radio y Misterioso asesinato en Manhattan.

Diane Keaton y Woody Allen en Annie Hall | Gtres

Su estilo único y encanto intelectual la convirtió en un ícono atemporal, tanto en la gran pantalla como fuera de ella, inspirando tanto en el cine como en la moda y sus inconfundibles sombreros, chalecos y corbatas.

Diane Keaton en 2004 | Reuters

En 2022, Keaton inmortalizó las huellas de sus manos y pies sobre el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el paseo de la Fama de Hollywood, en homenaje a su exitosa trayectoria como artista.

La actriz Diane Keaton en 2022 | Reuters

Keaton tiene dos hijos, su hija Dexter y su hijo Duke, a quienes adoptó en 1996 y 2001 respectivamente y, aunque nunca se casó, tuvo relaciones con Warren Beatty, Al Pacino o Woody Allen, a quien defendió tras las acusaciones de abuso sexual de su hijastra Dylan Farrow.