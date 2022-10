Boom: Rihanna regresa a la música con una canción para 'Wakanda Forever'

Rihanna lleva seis años de silencio pero parece que éste llega a su fin el próximo 28 de octubre cuando verá la luz el nuevo tema de la banda sonora de 'Black Panther: Wakanda Forever', la nueva película de acción de Marvel de la saga 'Black Panther' cuyo avance puedes ver arriba.

Marvel ha publicado un tuit en el que resalta la letra "R" de "Black Panther: Wakanda Forever", lo que la mayor parte de la prensa estadounidense ha entendido como una confirmación de los rumores que desde hace una semana circulan por internet sobre la vuelta a la música de la diva de Barbados.

La cantante lleva seis años sin sacar un nuevo trabajo, hace tres lanzó una colaboración con el rapero y cantante de r&b PartyNextDoor, "Believe It", una reaparición que volvió a alimentar las expectativas de los seguidores por su esperado noveno disco.

Tras años de especulaciones, en 2018 la propia Rihanna confirmó por primera vez que habría nuevo disco. Según se especuló, podría ser un trabajo doble integrado por un disco más pop y otro más experimental a partir de sus raíces caribeñas.

"Me gusta pensar en él como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (...) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás", comentó en una entrevista con Vogue.

"R9", el título provisional que se la ha dado al noveno disco de Rihanna -a la espera de su nombre oficial-, parece que llegará pronto. La NFL anunció en septiembre que la cantante sería la protagonista del esperado espectáculo de la Superbowl, el próximo 12 de febrero en Arizona.

Si 'Wakanda Forever', que se estrena el 11 de noviembre, sigue el ejemplo de la primera película de la saga -'Black Panther'- su banda sonora primará a los músicos de color, en aquel proyecto el tema principal era de Kendrick Lamar y participaron artistas como The Weeknd y Travis Scott.

En los avances de la nueva película está acompañada por el tema 'No woman, no cry', de Bob Marley, interpretado por Temilade Openiyi, una artista nigeriana conocida como Teams, y finaliza con 'Alright' del rapero Kendrick Lamar.