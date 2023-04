Otro Weasley más: Bonnie Wright, Ginny en 'Harry Potter', anuncia su primer embarazo

Hace unos días los fans de 'Harry Potter' celebraban al saber que Daniel Radcliffe ya era padre junto a su novia, Erin Darke. Siguiendo con la estricta privacidad que le caracteriza, no se revelaron más detalles del bebé como su sexo o su nombre.

Si después de esto muchos seguidores de la saga se sintieron más mayores que nunca, ahora Bonnie Wright ha anunciado que está embarazada de su primer hijo.

La actriz que dio vida a Ginny Weasley lo ha compartido en su Instagram con fotos de su tripita y junto a su marido, Andrew Lococo, con el que se casó en secreto, como te mostramos en el vídeo de arriba.

"¡Vamos a tener un bebé! Muy emocionada de compartir esta hermosa tierra con ellos. Qué viaje tan salvaje y humilde es el embarazo, con el que te transformas para hacer espacio a una nueva vida. Andrew y yo no podemos esperar para conocer a nuestro bebé y convertirnos en padres este año", escribió Bonnie.

Con esta noticia, la actriz de 32 años se une al grupo de intérpretes de 'Harry Potter' que ya son padres como el caso de su gran amor en la gran pantalla, Daniel Radcliffe, así como de Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown, Devon Murray, el cual encarnó a Seamus Finnigan, o Rupert Grint, su querido hermano Ron en las películas.

De hecho, el protagonista de 'Llaman a la puerta' podría darle buenos consejos a su 'hermana', pues está encantando de su paternidad tal y como aseguró en una entrevista con ET: "Me encanta ser padre, es lo mejor. Es asombroso cómo se apodera de todo por completo. Mi hija es todo lo que realmente me importa, así que ha sido genial".