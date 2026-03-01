Alba Flores se arranca a cantar No Dudaría al ganar el Goya y se lo dedica a su padre, Antonio Flores: "homenaje, catarsis y sanación"

La actriz Alba Flores, que se ha alzado con el Goya a Mejor Canción Original junto a Silvia Pérez Cruz con Flores para Antonio, ha entonado el No dudaría de Antonio Flores y ha deseado una "Palestina libre". Aquí puedes ver la lista completa de todos los ganadores de los Goya.

"En los tiempos que estamos viviendo, yo solo puedo decir... Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Buenas noches! ¡Viva Palestina Libre!", ha gritado Alba Flores.

La canción, que forma parte del documental que lleva el mismo nombre, Flores para Antonio, ha sido para la actriz un "homenaje, catarsis y sanación", según ha asegurado. Flores también se ha acordado de sus antecedentes musicales y, además de su padre Antonio Flores, y de su abuelo Antonio González El Pescaílla, así como de su abuela menos conocida, Violeta.

Para Silvia Pérez Cruz es el tercer cabezón, porque en 2013 y 2017 consiguió los Goya a la Mejor Canción Original con 'No te puedo encontrar' -en Blancanieves- y Ai, ai, ai -en Cerca de tu casa-, respectivamente.

Para Flores, este premio es el "capítulo final" del proceso que ha sido para ella la película y ha asegurado que es un galardón para la música e inspiración de su padre.