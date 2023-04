Blake Lively, espectacular en su primer evento tras ser madre por cuarta vez: "Orgullosa de haber salido de casa"

Blake Lively ha reaparecido en su primer evento público tras dar a luz el pasado mes de febrero a su cuarto hijo, fruto de su matrimonio con Ryan Reynolds, del que todavía se desconoce su nombre y sexo.

La actriz de 'Gossip Girl' ha acudido a la Gala Anual del Barnard College de Nueva York luciendo un look de lo más floral y primaveral, y volviendo a hacer gala de su elegancia solo unos días antes de que presumiblemente la veamos desfilar por la alfombra roja de la gala Met, que se celebrará el próximo 1 de mayo.

Blake Lively y Ryan Reynolds en la Met Gala 2022 | Getty Images

Para el evento de este lunes Blake optó por lucir un vestido midi floral de Carolina Herrera que cubrió con una gabardina rosa y roja con un forro de un potente amarillo neón, combinado con unos Manolo Blahnik modelo Hangisi que han llamado la atención de muchos de sus seguidores.

Jennifer Yepez fue la estilista encargada de peinar el cabello de Blake, creando un romántico remirrecogido con ondas, y Carolina González maquilló a la actriz con suaves tonos rosados.

Todos estos detalles los ha dado la propia Blake desde los Stories de su cuenta de Instagram, donde ha narrado cómo se sintió durante la noche y cómo ha sido su vuelta a su vida cotidiana, en casa con su marido y sus 4 hijos.

Así, la célebre estrella de Hollywood narraba en una de estas historias de la red social que "si sigo echándome fotos con este tipo de ropa dejarán de ser considerados outfits para pasar a ser directamente a ser un Transformer. Estoy muy orgullosa de haber salido de casa".

Blake Lively | Instagram (@blakelively)

En el Barnard College Lively presentó uno de los premios de la noche, y en su discurso contó cómo decidió volver a estudiar a la universidad después de conseguir un total de "cero trabajos de actriz" al comienzo de su carrera en Hollywood.

"Dos semanas después de eso, los productores de 'Gossip Girl' me llamaron como un ex novio y me dijeron: 'Escucha, ¿podrías hacer esta serie? Y si lo haces, te prometemos que puedes ir a la universidad a Columbia un día a la semana, siempre y cuando no interfiera con nuestro plan de rodaje de siete días a la semana'", recordó.

"Así que no hace falta decir que creo que tengo que aceptar que esta noche es lo más cerca que voy a estar. Así que voy a fingir que soy yo la que se gradúa esta noche. Así que gracias", terminó diciendo entre las risas del público.