Hace poco más de una semana que salió a luz la investigación que protagoniza Bill Murray por ''comportamiento inapropiado'' durante el rodaje de 'Being Mortal'.

La primera película de Aziz Ansari como director, guionista y protagonista quedaba entonces temporalmente suspendida después de que a la productora le llegaran varias quejas sobre unas actitudes por parte del veterano actor de las que no habían trascendido más detalles.

El motivo por el que la producción se vio paralizada habrían sido, según publicó 'Page Six', una serie de tocamientos no consentidos por parte del intérprete a varias mujeres del equipo.

Pocos días después de que saltara la noticia, el protagonista de 'Cazafantasmas' fue visto en el aeropuerto de Los Ángeles gracias a unas imágenes publicadas por el 'New York Post'.

Y ahora que ha tenido lugar su primera reaparición pública de la que 'Deadline' ha podido hacerse eco. Ha sido durante la Junta Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway donde Bill Murray ha explicado cómo se encuentra por lo sucedido.

''Hice algo que pensé que sería divertido, pero no fue tomado así. La compañía quería hacer lo correcto, así que querían comprobarlo todo, investigarlo y por eso pararon la producción'', ha expresado sin esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió o a quién se lo hizo.

''A partir de entonces estamos hablando y tratando de hacer las paces. Creo que ahí es donde está el verdadero problema, en la reconciliación. Los dos somos profesionales, nos gusta el trabajo del otro. Creo que nos gustamos, pero si no conseguimos llevarnos bien y confiar el uno en el otro, entonces no tiene sentido el trabajar juntos o el hacer una película'', aseguraba el actor para enseguida reconocer que esta experiencia ''ha sido una gran educación para mí''.

''El mundo es muy distinto a cómo era cuando yo era un niño. Ya sabes, lo que antes parecía divertido no tiene porque resultar gracioso ahora. Las cosas cambian, así que es importante para mí aprender. Y creo que lo más importante es que la otra persona esté bien. Lo he pensado bien, y si la otra persona no está bien, entonces no importa lo que pase conmigo'', afirmaba.

El de 71 años también quiso reflexionar sobre lo ocurrido: ''¿Cómo he podido equivocarme? ¿Cómo pude ser tan insensible cuando pensaba que lo estaba siendo, acorde a la sensibilidad que he tenido tanto tiempo? Pero estamos hablando de ello. Vamos a hacer las paces. Soy muy optimista al respecto''.

