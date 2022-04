Bill Murray ha sido visto por primera vez desde que saltaran las alarmas la semana pasada. El rodaje de la próxima película en la que participaba el cómico, tras 'Ghostbusters: Afterlife' y 'La crónica francesa', se vio detenido por causas que aún no han sido del todo esclarecidas, pero que apuntan a una acusación hacia Murray por su actitud con compañeras en la película.

Como puedes ver en el video de arriba, Bill Murray sería, supuestamente, el último responsable de que se haya paralizado la producción de 'Being Mortal', la primera película de Aziz Ansari como director, que también contaba con la participación de Seth Rogen.

Los responsables de la producción no quisieron dar más detalles, pero informaron del motivo por el que el rodaje quedaba en standby: "Nos informaron y después de investigar las circunstancias, se ha decidido que la producción no puede continuar en este momento". Todo el equipo fue informado de esta decisión al momento.

Las últimas informaciones apuntan a que la causa de todo habrían sido, según algunas versiones, una serie de tocamientos no consentidos por parte de Bill Murray a varias mujeres del equipo, ha informado PageSix. La única noticia que se ha tenido de Murray desde entonces ha sido su aparición en el aeropuerto de Los Angeles esta semana, gracias a unas imágenes publicadas por el New York Post.

En el vídeo que adjuntan a la noticia se puede ver a Bill Murray caminando por la terminal, e ignorando las preguntas del hombre que está grabando. Murray acelera el paso y acaba pasando la seguridad del aeropuerto para escapar de las cámaras. El veterano actor no da ninguna información acerca de lo sucedido.

No sería la primera vez que acusan al actor de supuestos malos comportamientos con sus compañeras. Lucy Liu narró el año pasado un importante choque que, según ella, tuvo con el actor cuando grababan 'Los Ángeles de Charlie': "Bill empezó a insultarme repetidas veces. No quiero entrar en detalles, pero el seguía y seguía". Habrá que esperar para saber cómo concluye esta nueva investigación sobre el actor, y para ver si el rodaje de 'Being Mortal' continúa.

