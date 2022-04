Investigan a Bill Murray por "comportamiento inapropiado" en el rodaje de su última película

La nueva película de Bill Murray tenía todos los ingredientes para ser recordada por sus fans, pues junto a la leyenda de la comedia le acompañarían Seth Rogen y Aziz Ansari en 'Being Mortal', el debut en la dirección del actor de 'Parks and Recreation'.

Sin embargo, las alarmas han saltado al saberse que Bill Murray ha sido denunciado por "comportamiento inapropiado" en el set del film. Por ello, según recoge Deadline, la productora Searchlight ha decidido suspender hasta nuevo aviso el rodaje de la película.

Por el momento no se sabe de qué índole son estas acusaciones que ha recibido el actor de 71 años. Tampoco su o sus denunciantes, pero Searchlight ha iniciado una investigación contra Murray para esclarecer los hechos.

Junto a esta información, la productora ha publicado una carta explicando la paralización indefinida de 'Being Mortal', prevista originalmente para 2023, y que adapta el libro homónimo de Atul Gawande.

"Sabemos que todos estáis preocupados por los recientes retrasos en la producción y queremos dar una actualización", comienza el comunicado. "Al final de la semana pasada, nos llegó una queja e inmediatamente la investigamos. Después de revisar las circunstancias, se ha decidido que la producción no puede continuar en este momento", confirmó.

"Estamos verdaderamente agradecidos con todos vosotros por todo lo que han dado para este proyecto. Nuestra esperanza es reanudar la producción y estamos trabajando con Aziz y Youree (su socio) para determinar ese momento". concluye.

Las supuestas malas conductas previas de Bill Murray

Esta no es la primera vez que Bill Murray es acusado de malas prácticas en el set. Sus roces con Lucy Liu durante 'Los Ángeles de Charlie' fueron revelados por la actriz: "Bill empezó a insultarme, pero no voy a entrar en detalles, pero él seguía y seguía".

"Yo estaba en plan: 'Guau, parece que me está mirando directamente a mí'. No podía creer que fuese a mí, porque no tenía nada que ver con las cosas importantes en aquel momento", contó la intérprete el año pasado.

'Los ángeles de Charlie' | Columbia Pictures

"Literalmente miraba por encima del hombro", explicó calificando su comportamiento de "inaceptable" y "humillante".

El veterano actor tiene fama de ser una persona complicada detrás de las cámaras. Incluso, su exmujer Jennifer Butler le acusó de adulterio, adicción a la marihuana, alcohol y sexo y, lo que es más grave, de abusos físicos.

