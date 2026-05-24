La impactante confesión de Anne Hathaway: la actriz revela que estuvo "legalmente ciega" de un ojo durante 10 años

Anne Hathaway ha vuelto con fuerza a Hollywood tras dos años de descanso y este 2026 tiene por delante el estreno de títulos como La Odisea, El final de Oak Street, Mother May, Alone at Dawn o Verity.

Junto a estas películas, la actriz ya ha estrenado El diablo viste de Prada 2, volviendo a uno de sus papeles más míticos.

Meryl Streep y Anne Hathaway como Miranda Priestly y Andrea Sachs en El diablo viste de Prada 2 | Disney

Pero los que pocos conocían es que Hathaway sufrió serios problemas de visión durante varios años, tal y como ha desvelado en el podcast Popcast, de The New York Times.

En la entrevista, la intérprete explicó que había sido declarada "legalmente ciega" del ojo izquierdo durante una década.

"Quizás esto sea demasiada información. Estuve medio ciega durante 10 años", compartió ante la incredulidad de los presentadores.

Según Hathaway, desarrolló cataratas precozmente entre los 30 y los 40 años, un periodo que transcurre desde sus papeles en El caballero oscuro: La leyenda renace o Los Miserables -por la que ganó el Oscar- hasta hace tres años, aproximadamente. Coincidencia o no, justo en este tiempo, la actriz permaneció en un segundo plano en lo que se refiere a protagonizar grandes producciones, a excepción de Interestelar (2014).

Anne Hathaway | Gtres

"Terminé sometiéndome a cirugía y no me di cuenta de lo mal que se había puesto hasta que finalmente pude ver el espectro completo", ha contado la actriz, añadiendo que le afectó a su estado de ánimo causándole estrés severo.

"Aprecio la vista porque, literalmente, siento que cada día, al despertar, puedo ver como veo, lo cual es un milagro", continuó la actriz. "De hecho, pienso: 'Hace dos generaciones, eso no habría sido una opción para alguien como yo'. Así que, en realidad, me siento muy conectada con ese tipo de milagro", señaló.