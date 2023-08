Joe Keery se confiesa por el final de 'Stranger Things': "Alivio y tristeza"

'Stranger Things' ha supuesto algo más que solo una serie de éxito para la gran mayoría de sus protagonistas. Muchos se han visto identificados con sus personajes y les han ayudado a tomar decisiones en sus propias vidas, como el caso de Noah Schnapp cuando compartió libremente su sexualidad.

"Una vez que acepté por completo que Will era gay, fue una velocidad exponencial para aceptarlo por mí mismo", afirmó. "Estaría en un lugar completamente diferente si no tuviera a Will", admitió sobre su influencia.

Otros, le desean lo mejor también a sus álter ego en la pantalla, tal y como quiere Maya Hawke para Robin, a quien espera que le vaya bien más allá del amor.

Entre tanto, los fans tendrán que seguir teorizando sobre el final, como puedes ver arriba, mientras esperan al estreno de la temporada 5, ya que el rodaje ha sido paralizado por la huelga de actores y guionistas que azota Hollywood.

Así, otro de sus protagonistas más queridos, Joe Keery, ha hablado con Women's Wear Daily de lo que le significa poner punto y final a este capítulo de su carrera: "Debo toda mi carrera a estar en esta serie y todas las oportunidades que tuve desde entonces se lo debo a ella. Así que es muy complicado. Tengo una sensación de alivio y de tristeza".

Joe Keery | Getty Images

"Creo que mi objetivo es absorber todo lo que pueda mientras lo hacemos, y no dar nada por sentado porque ha sido un viaje increíble con personas maravillosas", señaló ante el desafío que será grabar sus últimas escenas como Steve. "Y luego, una vez hecho, seguir adelante y tratar de aferrarnos a la alegría que teníamos cuando la estábamos haciendo. Todo tiene un principio, un medio y un final. También será bueno llegar al final de esto".

Aunque aún quede un trecho hasta el desenlace de la ficción protagonizada por Millie Bobby Brown, los proyectos relacionados con el universo de 'Stranger Things' siguen surgiendo como la precuela de la serie. Se llama 'Stranger Things: The First Shadow', será en forma de teatro y está previsto que se estrene a finales del 2023.

La precuela se remonta a los principios de Vecna y conoceremos las versiones jóvenes de los personajes de Jim Hopper, Joyce Maldonado y Bob Newby: Hawkins, 1959.