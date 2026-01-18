Ashton Kutcher habla sobre su ex Demi Moore y la elogia públicamente: "Estoy muy orgulloso de ella"

Demi Moore y Ashton Kutcher fueron una de las parejas más sorprendentes de Hollywood tras conocerse en 2003 y casarse en 2005. Los actores, que sufrieron un aborto durante su relación, estuvieron juntos hasta 2011 y dos años después oficializaron su divorcio.

Moore comenzó su relación con Kutcher cinco años después de divorciarse de Bruce Willis y, aunque les separaban 15 años (ella tenía 40, él tenía 25), esa diferencia de edad nunca fue un problema... Como lo tampoco lo fue su divorcio para que ambos siguieran teniendo una buena relación.

Ashton Kutcher y Demi Moore en 2011 | Gtres

El intérprete, que rehízo su vida sentimental con Mila Kunis, ha hablado en una entrevista con Entertainment Tonight sobre las comparaciones entre su nueva serie, The Beauty, y La sustancia, el film protagonizado por Moore con el que casi gana el Oscar.

"La actuación de Demi en La sustancia, obviamente recibió elogios extraordinarios, estoy muy orgulloso de ella. Arrasó", dijo Ashton.

Demi Moore en La sustancia | Working Title Films

Además, señaló sobre ambos títulos que "vivimos en una sociedad donde las mejoras cosméticas son cada vez más dminantes y aceptadas. Empecé a ser modelo cuando tenía unos 19 años, y de lo que me di cuenta rápidamente es que todos teníamos inseguridades. Si te miras al espejo lo suficiente, encontrarás algo que no te gusta, o que crees que podría ser mejor, o que podría ser diferente".

"La rinoplastia, los trasplantes o lo que sea, tienen una aceptación social: 'Eso hace que la persona se sienta feliz'. Y eso es lo que importa más que cualquier resultado estético. Y a veces, estas cosas tienen consecuencias imprevistas, y creo que esa es la otra pieza del rompecabezas", explicó.