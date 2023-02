Ashton Kutcher se sincera sobre el "fracaso" de su matrimonio con Demi Moore y lo "terrible" que fue el aborto que sufrieron

Demi Moore y Ashton Kutcher fueron durante años una de las parejas más importantes de Hollywood. Los actores estuvieron casados desde el año 2005 hasta 2013 pero después de 8 años de matrimonio decidieron tomar caminos separados y rehacer sus vidas desde cero.

Moore comenzó su relación con Kutcher 5 años después de divorciarse con el que fue su marido, Bruce Willis, con quien tuvo un total de tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah. Además, 16 años separaban a Moore de Kutcher, mientras que ella tenía 40, él apenas tenía 25. Sin embargo, la diferencia de edad no fue un problema en su relación.

Demi Moore y Ashton Kutcher | Getty

Ya en 2019, Moore rompía su silencio publicando sus memorias 'Inside Out. Mi historia', donde hablaba sin tapujos sobre algunos de los aspectos más traumáticos de su vida como cuando la violaron con 15 años y su madre cobró por ello o su etapa de adicción al alcohol o a las drogas, entre otros muchos aspectos.

En ese mismo libro, también aprovecha para hablar sobre sus exmaridos, que como puedes ver arriba, mientras Willis felicitaba a su expareja, Kutcher guardaba silencio mandando únicamente mensajes subliminales en las redes. Al parecer, no le sentó muy bien que Moore hablara abiertamente sobre los problemas de su relación.

Bruce Willis, Ashton Kutcher y Demi Moore | Getty

Ahora, años después, Kutcher por fin ha hablado claro en un artículo para 'Esquire': "Realmente la publicación de ese libro me afectó tanto a mí como a mi familia". El intérprete comenzó una relación en 2012 con la actriz Mila Kunis, con la que lleva casado 8 años y tiene dos hijos: Wyatt de 8 años y Dimitri de 6.

Kutcher ha recordado que, al día siguiente de la publicación del libro, la puerta del colegio de sus hijos "estaba abarrotada de paparazis". El actor ha confesado que a pesar de que en aquel momento no se extendió al respecto por lo sucedido, "estaba realmente enfadado". Puedes ver cuál fue su única reacción pública en el vídeo.

El actor también ha querido recordar cómo fue su matrimonio con Moore: "Me acuerdo que por aquel entonces tenía alrededor 26 años, y estuve a cargo de una niña de 8 años, otra de 10 y otra de 12 años", explica haciendo referencia a las 3 hijas que tiene la actriz con Willis.

Demi Moore con Ashton Kutcher y sus hijas Rumer, Tallulah y Scout Willis | Getty

"Me encantan los niños", continua explicando. "No me habría casado con una mujer que tuviera tres hijas si no me encantaran los niños", bromea.

El intérprete ha querido profundizar en su pasado con Moore hablando sobre el duro aborto que Moore tuvo a los 6 meses de embarazo. Ella misma también trató este tema en sus memorias confesando que esperaban una niña que se hubiera llamado Chaplin Ray.

"Amo a los niños... Y la idea de haber tenido otra hija hubiera sido increíble", admite Kutcher. Apoyándose en el lema "todo pasa por algo", el actor ha confesado lo siguiente: "Por alguna razón, tuvo que ocurrir esa terrible experiencia antes de que el bebé naciera".

Finalmente, el artista se ha sincerado sobre cómo vivió su separación con la actriz después de tantos años juntos: "El divorcio se siente como un maldito fracaso total. Nada te hace sentir más fracasado que eso", termina diciendo.