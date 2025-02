Armie Hammer habla sobre su comportamiento con mujeres y las alegaciones de canibalismo: "Fui un cabrón, eso no es ilegal"

Armie Hammer fue acusado en 2021 de abuso sexual y fetichismo caníbal. Debido a estas fuertes alegaciones contra el actor de Call Me by Your Name, y a que se filtraron unos mensajes que podrían corroborar la denuncia, la policía de Los Ángeles comenzó a investigarle por agresión sexual y Hollywood le dio la espalda. Hammer fue absuelto de todos los cargosen 2023 por falta de pruebas y continuó negando rotundamente las acusaciones, pero no consiguió recuperar su reputación.

Ahora, Hammer está de nuevo muy presente en redes sociales y se ha sincerado sobre su presunto maltrato hacia las mujeres en The Louis Theroux Podcast. El actor afirma de forma reiterada durante la conversación que sus actos "no fueron ilegales".

"No tengo miedo en admitir que fui egoísta, desconsiderado, un cabrón y un canalla, y que utilicé a la gente para sentirme mejor", admite.

"La gente era como mis bolsas de droga, pero con piel", continúa diciendo. "Me haces sentir increíble, así que voy a entregarme por completo a ti. Tendremos un romance apasionado, te llevaré de viaje, haremos muchas cosas juntos, y luego, cuando volvamos a casa, diré: 'Muchas gracias, fue genial', y pasaré página".

Además, explica que lo que hacía era una práctica reiterada: "Iba y hacía casi exactamente lo mismo con otra persona". Continúa diciendo: "Y dejé a muchas personas en ese camino muy cabreadas conmigo por mi comportamiento. Que, por cierto, no las culpo. Fue un comportamiento de cabrón, no hay otra forma de decirlo... ¿Eso me hace un capullo? Absolutamente. No tengo problema en admitir que fui un capullo. Pero eso no es ilegal".

Hammer también habló sobre otros temas como la acusación de canibalismo o la cultura de la cancelación. Para él, que fuese cancelado debido a estas fuertes declaraciones fue "lo mejor que le ha podido pasar", según comenta durante la entrevista. Esto le ayudó a despojarse de todo el ego que tenía y le ayudó a examinarse en profundidad a sí mismo.

Actualmente, Hammer prepara su siguiente papel tras un tiempo en las sombras. Su último proyecto como actor fue en 2022 con Muerte en el Nilo. Ahora vuelve con un thriller justiciero, The Dark Knight, del cineasta alemán Uwe Boll.