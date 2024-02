Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt protagonizan la reunión que no sabías que necesitabas de El diablo viste de Prada

El diablo viste de Prada se convirtió en una de las películas más icónicas de la década de los 2000 gracias a la química que demostraron su trío de protagonistas.

Su estreno en 2006 fue todo un éxito, recaudando 327 millones de dólares antes de convertirse en un clásico moderno, dando a conocer a Emily Blunt y confirmando a Anne Hathaway como una de las estrellas del momento de las comedias románticas. Junto a ellas, una implacable Meryl Streep, bordando su papel de jefa despótica en una película que, lejos de caer en el olvido con el paso de los años, ha ganado fans.

18 años después de reunirse en la gran pantalla, estas tres actrices han reaparecido juntas en la 30 edición de los SAG Awards. El suyo ha sido uno de los mejores momentos de la noche, despertando el aplauso de los presentes y de los espectadores en sus casas.

Emily Blunt, Meryl Streep y Anne Hathaway en los SAG Awards | Reuters

Los clips de su reencuentro han inundado las redes sociales, y es que, no han parado de referenciar a la cinta mientras estaban subidas en el escenario, en el que han entregado el premio a Mejor actor en una serie de comedia a Jeremy Allen White.

Streep subió en primer lugar, diciendo que se había olvidado sus gafas y el sobre con la lista de nominados, a lo que llegaron Hathaway y Blunt para entregarle los objetos que le faltaban en un guiño a sus papeles como asistentes de Miranda Priestly.

"Meryl y Miranda Priestly son como gemelas", dijo la actriz de Oppenheimer, a lo que Streep no estuvo de acuerdo. "No, no. Esa no era una pregunta", le respondió Hathaway citando una de las frases de El diablo viste de Prada.

Otra de las referencias fue el vestido que lució Hathaway, de Versace con un cinturón de gran tamaño, y cuyo color era azul cerúleo, en honor a su jersey en la cinta.

Ante el entusiasmo con el que los fans han vivido este momento, muchos han deseado que la película tenga una secuela. Una cuestión a la que ya se refirió Anne Hathaway en una entrevista para The View en 2022.

"No sé si se puede hacer. Simplemente creo que esa película fue en una época diferente. Ahora todo se ha vuelto muy digital", señaló sobre lo que ha cambiado el lugar de trabajo en estos medios impresos como el que se mostraba en la historia.

"Es tentador pensar que Andy y Emily necesitan conseguirle un café a Miranda y que ella está en algún lugar de Europa y luego, en el camino, recogen a Stanley Tucci en Italia, que está en un restaurante. Es tentador, pero no creo que vaya a suceder. Podrían hacer un remake, encontrar gente nueva y hacerlo", sugirió.