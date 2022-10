'El ángel de la muerte': La horrible historia real en la que se basa la película de Netflix

Netflix acaba de estrenar en su catálogo la película 'El ángel de la muerte', llamada 'The good nurse' en su versión original, y aunque cueste creerlo la historia está basada en hechos reales.

En concreto la cinta dirigida por Tobias Lindholm y protagonizada por Eddie Redmayne y Jessica Chastain está basada en el libro 'The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder', escrito por Charles Graeber y publicado en 2013.

Charles Cullen, a quien ha interpretado en la cinta Eddie Redmayne, fue detenido en 2003 mientras trabajaba como enfermero en el Hospital Somerset en Somerville, Nueva Jersey, y acusado de la muerte de algunos de los pacientes del hospital. Cullen llegó a confesar 40 asesinatos en Nueva Jersey y Pensilvania, aunque los investigadores creen que pudo haber matado hasta 400. Actualmente cumple 17 cadenas perpetuas. Durante su confesión, el enfermero explicó que su intención era sacar a los pacientes "muy enfermos" de la miseria en la que vivían.

El verdadero Charles Cullen durante el juicio | Getty

En el Hospital Somerset fue donde Charles Cullen conoció a Amy Loughren, interpretada en la película por Jessica Chastain. Al igual que en el filme, ambos se hicieron muy rápido grandes amigos, llegando a compartir tiempo tanto dentro como fuera del centro médico.

Tim Braun y Danny Baldwin, detectives de la policía, contactaron con Amy mientras investigaban la muerte de algunos pacientes que tenían altos niveles de una droga llamada digoxina, que afecta el corazón, en su cuerpo. Fue Loughren la primera que descubrió que Cullen era el culpable al verificar los registros del hospital, tal y como se cuenta en el libro de Charles Graeber,

Eddie Redmayne en 'El ángel de la muerte' | Netflix

"Amy encontró curiosas combinaciones de drogas que Charlie había pedido constantemente. La lista era larga, a veces media docena en una noche. Amy sabía que estos medicamentos se usaban más comúnmente en una unidad cardíaca. Charlie estaba trabajando en cuidados intensivos. Sus pedidos vaciaron los cajones de suministros".

Al igual que en la película, Amy padecía una miocardiopatía, una enfermedad cardíaca que puede ser debilitante y dificultar la respiración. En 'El ángel de la muerte' vemos incluso como Cullen ayuda a su compañera durante uno de esos episodios.

¿Cómo consiguieron atrapar a Charles Cullen?

En 2003, Amy Loughren accedió a quedar con su compañero de trabajo Charles Cullen en un restaurante llevando un micrófono, con la intención de sacarle una confesión de sus crímenes. Aunque aquella cita fue infructífera en ese sentido, finalmente consiguieron reunir suficientes evidencias de sus actos y fue arrestado.