'SpiderMan: Sin camino a casa' batió récords de taquilla a nivel mundial, posicionándose en los primeros puestos del ranking histórico. Todo ello en plena pandemia, pero los fans no quisieron perderse la oportunidad de ver en el cine a los tres SpiderMan juntos.

Tom Holland estuvo acompañado de Andrew Garfield y Tobey Maguire en una emocionante experiencia para los más nostálgicos, que escudriñaron cada easter-egg de la cinta, advirtiendo, por ejemplo, de un posible guiño a 'Thor: Love and Thunder'.

Pero hubo un pequeño detalle del que no se dieron cuenta y que reveló el propio Tom Holland: uno de los SpiderMan llevó un culo falso en el traje.

"Te daré un spoiler, y no te diré quién, pero uno de nosotros tiene un trasero falso en su traje", confesó el actor al late night de Seth Meyers. "Podéis averiguarlo vosotros mismos", apuntó. "Recuerdo estar en el set como, '¡Guau! Oh, espera un minuto, no, eso no es real'".

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire como SpiderMan | Sony

Así, Andrew Garfield ha abordado este misterio en el mismo programa, acusando a su compañero de provocador: "El viejo Tom solo está alborotando el cotarro, no puede evitarlo".

"Hay un dicho que tenemos en el entretenimiento: 'Queremos poner traseros en los asientos'. Ya sabes, queremos que la audiencia se siente y compre sus entradas. Tom es bastante bueno en eso".

Sobre el enigma de quién es el supuesto relleno, Garfield dijo: "Mientras estás en el cine piensas: 'Bueno, ese culo no parece real. El de Tobey parece que podría ser real. ¿Podría Andrew tener tanto trasero? Seguramente puede ser'".

"Todo lo que sé es que no me han modificado nada y eso es todo lo que puedo compartir", aseguró entre risas el actor, recientemente nominado al Oscar, y que estrenará este año la serie 'Under the Banner of Heaven' junto Daisy Edgar-Jones. Sobre ella comentó cómo casi se une a una secta para preparar su personaje.

