Andrew Garfield, nominado a mejor actor en la última edición de los Oscar, deja temporalmente la actuación tras la miniserie 'Under the Banner of Heaven' para "descansar un poco y recalibrar el futuro", reveló el propio actor este miércoles en una entrevista con Variety.

"Tengo que reconsiderar qué quiero hacer próximamente, quién quiero ser y sentirme como una personal normal por un tiempo", explicó el intérprete.

El último año ha sido particularmente intenso para Garfield, que recibió su segunda nominación a los premios de la Academia de Hollywood con 'Tick, Tick... Boom!' y participó en otras producciones reconocidas como 'The Eyes of Tammy Faye'.

En 2022, el actor estadounidense cumplirá 39 años y ha querido hacer un receso tras "el desgaste de la temporada de premios", aunque no quiere que esto sea interpretado como una queja sobre ser reconocido.

"Solo necesito ser una persona un poco corriente durante un tiempo", insistió Garfield.

Antes de su retiro temporal, al actor se le podrá ver en la miniserie 'Under the Banner of Heaven' para la plataforma Hulu, una adaptación del libro homónimo de género 'true crime' que el escritor Jon Krakauer publicó en 2003.

Esta producción consta de siete capítulos en los que Garfield comparte reparto con actores como Sam Worthington, Daisy Edgar-Jones, Wyatt Russell y Rory Culkin.

Tom Holland también hará una parada en su carrera por un tiempo

A Tom Holland y Andrew Garfield los pudimos ver juntos recientemente en 'Spiderman: Sin camino a casa', donde interpretaban a sus respectivas versiones del superhéroe. Pero al parecer, el Hombre Araña no es lo único que les une en su carrera. Al igual que Andrew Garfield, Holland también acusa mucho cansancio reciente. Aunque Spiderman es el personaje que más tiempo le ha ocupado, ha estado involucrado en otras producciones bastante grandes como 'Uncharted'.

Próximamente lo veremos interpretar al actor y bailarín Fred Astaire en su biopic, y también en 'The Crowded Room', miniserie antológica que está produciendo Apple TV+. Tras su participación en este último proyecto, Holland también planea estar un tiempo lejos de los focos y sin proyectos que le ocupen tiempo para poder descansar y centrarse en otros aspectos de su vida: "Regresaré para grabar una serie de televisión para Apple, pero puedo decir con seguridad que después de que la termine me tomaré un descanso".

Todo apunta a que estaremos un tiempo sin noticias de los últimos Spiderman. Mientras Andrew Garfield y Tom Holland se tomen su merecido descanso, podremos recordar los bonitos momentos que tuvieron compartiendo pantalla en la última parte de 'SpiderMan' junto a Tobey Maguire.

