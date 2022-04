Andrew Garfield confiesa que casi se unió a una secta para preparar su próximo papel

Andrew Garfield se encuentra en uno de los momentos más fructíferos de su carrera como actor. Tras su sorprendente aparición en 'SpiderMan: Sin camino a casa', y su nominación a los Oscar por 'Tick, Tick…Boom!', regresó a la alfombra roja para la premiere su último proyecto: 'Bajo el estandarte del cielo'.

Se trata de una miniserie basada en una novela de John Krakauer, 'Under the Banner of Heaven' ('Bajo el estandarte del cielo'), en la que veremos a Garfield como Pyre, un detective mormón que tiene que investigar a su propia Iglesia tras sospechar que se encuentra involucrada en el asesinato de una joven.

Esta es la primera miniserie que hace Andrew Garfield, que está muy ilusionado por el resultado. De hecho, se metió tanto en la investigación para su papel que llegó a sumergirse en el mormonismo por completo.

Andrew Garfield metido de lleno en la fe mormona

Andrew Garfield contó en una entrevista para Variety cómo afrontó la preparación del papel de Pyre. "Me encantó el libro cuando salió por primera vez hace 10 años, lo engullí. Los temas son muy interesantes para mí" comenzó diciendo.

Comentó que interpretar a Pyre fue todo un reto para él, ya que no se parece a ningún otro personaje: "Es muy discreto, un centro sólido de la historia. No es llamativo, sino un tipo muy sólido e interno. Quería jugar con eso, ser menos expresivo de lo que he sido en proyectos recientes".

Para preparar el personaje, Garfield Garfield se sumergió en el mormonismo, aprendiendo todo lo posible sobre las sectas fundamentalistas de la fe.

"Viajé a Utah para un pequeño viaje de investigación y conocí a innumerables ex mormones, mormones actuales, futuros ex mormones, policías mormones, simplemente hice muchas preguntas y traté de sumergirme en esa cultura tanto como pude y me aseguré de que no hubiera un cabello fuera de lugar".

Desde luego una miniserie que promete, y de la que puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba.

