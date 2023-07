Amber Heard no quiere ser "crucificada" tras sus polémicas con Johnny Depp: "No va a detener mi carrera"

Amber Heard y Johnny Depp iniciaron una batalla legal que comenzó en 2019 cuando la actriz de 'Aquaman' se refirió a sí misma como víctima de abuso doméstico en una columna del periódico 'The Washington Post'. Después, el actor de 'Piratas del Caribe' demandó a su exmujer por difamación solicitando una compensación de 50 millones de dólares.

La batalla judicial finalizó en 2022 concluyendo que Heard debía pagar a Depp 10 millones de dólares, pero tras un acuerdo, limitaron la indemnización a un millón de dólares, importe que la compañía de seguros de la actriz ya ha pagado. Por su parte, Heard interpuso una contrademanda también por difamación solicitando al actor 2 millones de dólares, petición por la que el equipo legal de Depp aún trabaja para evitar el pago.

Johnny Depp y Amber Heard | Gtres

Dicha batalla legal afectó a las carreras de ambos actores lo que provocó que tuvieran que alejarse de Hollywood. Sin embargo, con el fin de la disputa legal, Depp reapareció en Cannes para presentar su nueva película 'Jeanne du Barry'.

Heard se mudó a Madrid con su hija de dos años, Oonagh Paige, y ha realizado su primera aparición pública tras lo sucedido presentando su nueva película, 'In the Fire' que protagoniza junto a Eduardo Noriega.

Ahora, Heard ha declarado que no quiere "ser crucificada" por su juicio contra Johnny Depp. "Solo quiero hacer películas y ser apreciada como actriz. No quiero tener que ser crucificada para ser apreciada como tal", ha afirmado para Deadline.

Con su regreso a la gran pantalla, Heard ha admitido que tiene "el control de la mayor parte de lo que sale de mi boca", pero que algo importante que tuvo que aprender tras el juicio es que "no puedo controlar las historias que otras personas crean a mi alrededor".

"Eso es algo que probablemente apreciaré como una bendición más adelante. En este momento, solo quiero que no me tiren tantas piedras", ha añadido. "Soy una actriz. Estoy aquí para apoyar mi película. Y eso no es algo por lo que pueda ser demandada".

Amber Heard en el Festival de Cine de Taormina en Italia | Cordon Press

"Puede que no sea obvio para otras personas, pero he estado actuando toda mi vida adulta, desde que tenía 16 años. Tan loco como suena decirlo, eso significa que llevo décadas en esta industria. No te digo que tenga una increíble carrera cinematográfica, pero lo que tengo es algo que he hecho yo misma y me ha dado mucho para poder contribuir. Las probabilidades de eso en esta industria son realmente improbables, pero de alguna manera, aquí estoy", ha relatado Heard.

"Creo que me he ganado el respeto para que mi carrera sea solo eso. Para que sea suficientemente sustancial", ha afirmado. "Lo que he pasado, lo que he vivido, no hace mi carrera en absoluto. Y sinceramente no va a detener mi carrera".

Según el comunicado de prensa, en la película 'In The Fire' Heard interpreta a "una psiquiatra pionera que se propone tratar a un niño desesperado en un momento en que la psiquiatría aún no es una ciencia respetada".

Ambientada en 1899, la película sigue a una psiquiatra estadounidense de 38 años que llega a una hacienda rica en Colombia después de ser llamada para resolver el caso de un niño trastornado después de acusaciones cada vez más insistentes de que el niño es el diablo. Mientras la mujer intenta psicoanalizar al niño, los nefastos hechos se intensifican y su cura se convierte en una carrera para salvar al pequeño de la furia de sus conciudadanos, y tal vez, incluso de sí mismo, relata la sinopsis.