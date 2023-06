Amber Heard reaparece junto a Eduardo Noriega en su primera alfombra roja tras su juicio con Johnny Depp

Amber Heard se vio envuelta en una batalla legal con su exmarido Johnny Depp que comenzó en 2019, lo que provocó que las carreras de ambos se vieran afectadas y tuvieran que alejarse de Hollywood. Sin embargo, cuando en 2022 finalizó dicha disputa legal tras un acuerdo entre ambos, Depp reapareció en Cannes para presentar su nueva película 'Jeanne du Barry' y Heard por su parte se mudó a Madrid con su hija de dos años, Oonagh Paige. Después de meses de especulaciones sobre su carrera, ahora Heard ha realizado su primera aparición pública tras lo sucedido.

Amber ha asistido al 69º Festival de Cine de Taormina en Italia donde ha confirmado su vuelta a los focos presentando su nueva película que protagoniza junto a Eduardo Noriega, 'In the Fire'. La actriz ha posado con el elenco de la película y el director Conor Allyn con los que parece tener muy buena relación.

Heard ha lucido un elegante vestido largo plisado de color negro con mangas transparentes adornado por un cinturón negro y que ha combinado junto a unos tacones de plataforma del mismo color. Le ha aportado un toque de color al look con un labial rojo que destacaba con las ondas de su pelo rubio.

Amber Heard en el Festival de Cine de Taormina en Italia | Cordon Press

Desde el rodaje de 'Aquaman y el Reino Perdido' en 2021, que llegará a los cines en diciembre de 2023, parecía que la actriz no había vuelto a actuar. Sin embargo, el rodaje de 'In the Fire' finalizó en marzo de 2022, meses antes de que comenzara el juicio por difamación con el actor de 'Piratas del Caribe'.

Durante el evento la actriz, que se mostraba muy feliz, ha desvelado algunos detalles de la película para People: "Es una película preciosa sobre el efecto casi sobrenatural y la fuerza del amor. Se trata de los límites que el amor puede cruzar y su creación, y realmente sobre el poder abrumador que tiene el amor".

Según el comunicado de prensa, en la cinta Heard interpreta a "una psiquiatra pionera que se propone tratar a un niño desesperado en un momento en que la psiquiatría aún no es una ciencia respetada".

"Ambientada en 1899, la película sigue a una psiquiatra estadounidense de 38 años que llega a una hacienda rica en Colombia después de ser llamada para resolver el caso de un niño trastornado después de acusaciones cada vez más insistentes de que el niño es el diablo. Mientras la mujer intenta psicoanalizar al niño, los nefastos hechos se intensifican y su cura se convierte en una carrera para salvar al pequeño de la furia de sus conciudadanos, y tal vez, incluso de sí mismo", relata la sinopsis.