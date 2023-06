Amber Heard responde en español cuando le preguntan sobre Johnny Depp confesando que "ha tocado fondo"

Ha vuelto a suceder, uno de los rostros más conocidos de Hollywood ha confesado uno de los momentos más complicados de su vida en el que estuvo a punto de tocar fondo. En esta ocasión ha sido el polémico actor Johnny Depp el ha que hablado del complicado conflicto que protagonizó con Amber Heard y la fuerte acusación de su ex mujer por la que le costó mucho mantenerse a flote a nivel laboral.

"Pude tocar fondo muchas veces. Quizás nadie pensó en mí. La gente puede caer directamente al fondo mil millones de jodidas veces, pero si tienes la suerte de encontrar el sótano, estás bien, ¿sabes?", ha explicado el actor en un video publicado por el fotógrafo Greg Williams. "Sigo preguntándome sobre la palabra regreso porque no fui a ningún lado. De hecho, vivo a unos 45 minutos de distancia. Así que sí, tal vez la gente dejó de gritar mi nombre por el miedo que tenían en ese momento. Pero no, no fui a ninguna parte. Estuve sentado", añade Johnny Depp cuando le preguntan por su regreso tras la ovación que recibió en Cannes.

Ante estas declaraciones, varios periodistas han preguntado a su ex mujer, Amber Heard, que ahora vive en Madrid completamente alejada del foco mediático que protagonizó junto a su ex marido. La actriz de 'Aquaman' intenta mantenerse al margen de estas palabras de Johnny Depp y se ha limitado a pedir respeto hacia su persona mostrándose sorprendida por las preguntas de la prensa al respecto.

"Supongo que me puedes entender", dice a la periodista a la vez que explica que no está en el momento de conceder entrevista ahora. En el vídeo de arriba puedes ver lo que dice Amber Heard al completo mientras responde en español.