Las reacciones de Johnny Depp y Amber Heard al veredicto final de su juicio por difamación han sido muy dispares.

Minutos después de hacerse pública la sentencia, Amber Heard lanzaba un comunicado en el que valoraba la decisión: "Hace retroceder el tiempo a un momento en que la mujer hablaba y podía ser avergonzada y humillada públicamente".

A su vez, Johnny Depp compartía una carta pública en la que habla de su situación personal tras salir beneficiado con el veredicto: "Contar la verdad es algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que me han apoyado en todo esto. Estoy en paz ahora mismo sabiendo que he cumplido ese objetivo".

Ahora también ha sido muy comentada la decisión del actor de 'Piratas del Caribe' de expandir sus redes sociales tras lo ocurrido al abrirse una cuenta de TikTok, donde ya alcanza los 7 millones de seguidores en apenas un día.

En ella, ha compartido como primer post un vídeo recopilatorio acompañado de un mensaje que sigue la misma tónica: "A mis más queridos, leales e inquebrantables seguidores. Hemos pasado por todo juntos, lo hemos visto todo juntos. Hemos hecho el mismo camino. Hemos hecho lo correcto juntos porque os importaba". Un texto sobre el que Amber ya ha mostrado sus discrepancias.

Según ha hablado un portavoz de la actriz de 'Aquaman', esta ha criticado los mensajes de Depp siguiendo la tónica de su mensaje al acabar el juicio:

"Mientras Johnny Depp dice que él sigue adelante, los derechos de las mujeres van hacia atrás. El veredicto es un mensaje a las víctimas de violencia doméstica que les dice 'tened miedo de levantaros y de contar lo que os pasa".

La actriz ya planea recurrir la sentencia según su abogada, que ha asegurado que no puede hacer frente a la indemnización a la que la condena el veredicto. Fuentes de su entorno han afirmado al medio que "no le deja en buen lugar. Se siente muy sola, y siente que ha perdido muchos amigos. Está triste por la gente que esperaba que iba a apoyarla, y no lo han hecho".

"Va a intentar alejarse de la vida pública por un tiempo. Tiene la esperanza de que, cuando haya pasado un tiempo, pueda reconstruir su carrera", añade la fuente consultada. ET también ha contactado con el entorno cercano de Depp, del que dicen que "se siente muy positivo ahora mismo, y que las cosas van a dar un vuelco para él".

Seguro que te interesa:

La abogada de Amber Heard asegura que la actriz no puede pagar a Johnny Depp: "Vamos a apelar"