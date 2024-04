Alexa Penavega (Spy Kids) anuncia "destrozada" que el bebé que esperaba ha nacido muerto: "Era preciosa"

Alexa PenaVega se hizo conocida a nivel mundial gracias a ser la coprotagonista de la saga de Spy Kids. Este fue su mayor éxito, pero tras esto empezó a tener menos papeles y a estar presente en menos producciones. A pesar de ello ha participado en series como Una casa de locos o Big Time Rush.

Tiempo después se alejó del mundo de la actuación para construir su familia y seguir un camino más cercano a Dios, como puede verse en el vídeo de arriba. Se casó en 2014 con su marido Carlos y formaron una bonita familia con tres hijos: Ocean, Kingston y Rio. En noviembre anunciaron que pronto darían la bienvenida a su cuarto bebé, pero tristemente acaban de anunciar a través de su cuenta de Instagram que el bebé ha nacido sin vida.

"Nunca existen las palabras adecuadas que decir cuando se trata de una pérdida. Después de un parto bonito y tranquilo nuestra hija Indy nació muerta. Ha sido un viaje doloroso. Pero en el dolor hemos encontrado la paz. Dios continúa consolándonos y sosteniéndonos en sus brazos. Las oraciones de la comunidad que nos rodea han sido muy sustentadoras en esta temporada difícil", comienza el mensaje de Alexa.

"Esta pequeña ya ha cambiado nuestras vidas de muchas maneras. Ella era absolutamente preciosa. Y se parecía a su padre. Pelo oscuro y todo. El dolor nos ha llegado a oleadas. Momentos en los que me he sentido completamente destrozada... luego momentos en los que me he sentido bendecida por el simple hecho de haber tenido un momento con ella", continúan sus desgarradoras palabras.

"No podemos entender por qué suceden cosas como esta y es posible que nunca obtengamos respuestas. Indy Rex PenaVega, cambiaste completamente nuestro mundo. Nos trasladaste a un lugar nuevo. Nos diste lo que estábamos anhelando. Te queremos y no podemos esperar a ver cuántas otras vidas cambias", finaliza el texto compartido en Instagram.

De esta forma, Alexa PenaVega dice adiós a su hija Indy para enfrentarse a una etapa complicada. Miles de usuarios en redes han mandado mensajes de pésame y cariño: "Os queremos mucho", "os mandamos todo nuestro amor", "lo siento mucho por vuestra pérdida, rezo por vosotros".