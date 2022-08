Llega 'She-Hulk: abogada Hulka': Tatiana Maslany se ríe de sus superpoderes con cameos estelares

Varias pinceladas para entender a esta nueva 'She-Hulk: abogada Hulka', interpretada por Tatiana Maslany, que aquí no se clona como en 'Orphan Black' pero sí debe desdoblarse entre dos personajes antagónicos. Jennifer Walters es una abogada soltera treinteañera en Los Ángeles que lo único que desea es ejercer con mano firme su trabajo. Un accidente (en el que se ve involucrado su primo Bruce Banner, alias Hulk, en pantalla Mark Ruffalo) la transforma en una bestia de dos metros de color verde. En muchos momentos hay que olvidarse de Shrek para disfrutar los primeros planos de esta aprendiz de Hulk que en mucho menos tiempo de lo esperado es capaz de dominar sus impulsos.

En inicio se altera (toda una declaración de intenciones) cuando unos tíos la acosan, aunque ella luego no recuerda bien qué pasó (a lo 'Caballero Luna'). Desde el primer episodio, que llega hoy a Disney+ (la serie se emite semanalmente), la serie deja claro que el miedo y la ira ya los llevaba Jen de serie por ser mujer, así que es fácil comprender por qué la abogada no tiene un alterego como le ocurrió a su primo hasta antes de 'Vengadores: Endgame'. Jen no se tiene que pelear consigo misma y sabe controlar su fuerza de forma innata.

Tatiana Maslany en 'She-Hulk: Abogada Hulka' | Marvel

Ella es la primera que no se quiere esconder como Hulk, ni va a necesitar experimentar con su potencial. Se convierte en una versión mejorada de su primo. A ella no pueden verla como a un monstruo, así que debe aprender a hulkear, aunque como decimos no tarda mucho en regresar a su vida normal. Jen no ha estudiado Derecho para convertirse en una justiciera (ese es su primer instinto), pero pronto se da cuenta de que siendo She-Hulk la ven y, lo que es más importante, se siente diferente, y que el tamaño también importa cuando simboliza un poder, una seguridad, que siendo ella misma no tiene.

La historia pasa por normalizar este cambio físico e ir viendo cómo se convierte en una suerte de 'Ally McBeal' verdosa y colosal (esos trajes de chaqueta demodé) al trabajar en una empresa (GLK&H) liderando un nuevo equipo de Derecho Sobrehumano. Un monstruo defendiendo a otro monstruo. Mientras su familia, sus colegas, su mejor amiga y el mundo entero descubren a esta nueva Jen, la abogada deberá lidiar con todos los cambios sobrehumanos que se avecinan, tanto a nivel profesional como personal (¿Cómo es ligar siendo un titán?). Para ello, 'She-Hulk: abogada Hulka', que se vende como la primera comedia televisiva del UCM, explota el humor que ya hiciera diferente a la franquicia desde 'Iron Man'. Por eso uno de los primeros guiños de la serie tienen que ver con él. Pero hay muchos más.

Los episodios cortos no dan tregua y resultan muy divertidos por, entre otras cosas, sus numerosas alusiones a los Vengadores, lanzando preguntas burlonas sobre el universo Marvel (¿recoge sus flechas Ojo de Halcón?), con escenas postcréditos a modo de gags y con Tatiana Maslany rompiendo, de vez en cuando, la cuarta pared.

Esto ya lo hacía Ally McBeal, con la que comparte llevar la feminidad al estrado; más recientemente 'Fleabag', claro, y en su momento, 'Deadpool', aunque She-Hulk no es tan salvaje y mucho menos tan soez, aunque con el personaje de Ryan Reynolds comparta ese tonillo de mofa y de reírse de uno mismo que hace que los diálogos sean tan imprevisibles. She-Hulk revitaliza la licra y normaliza el abuso del cóctel que a ella el alcohol no le afecta (ya quisiera Jessica Jones), con tramas que incluyen juicios (el cuarto episodio con la magia de fondo es delirante) con potenciales villanos y referencias insólitas a otras series (como escuchar la sintonía de 'Los Soprano').

Al frente de la serie Anu Valia (del episodio 5 al 7), directora de episodios de 'And Just Like That' (con Sarah Jessica Parker) o 'Yo nunca' , y Kat Coiro (el resto de episodios), conocida por la película 'Cásate conmigo', con Jennifer Lopez. La guionista es Jessica Gao, artífice de algunos episodios de 'Silicon Valley', y ganadora de un Emmy por la corrosiva 'Rick y Morty'.