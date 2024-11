El actor de Juego de Tronos que aparece en Gladiator II y no es Pedro Pascal

La secuela de Gladiator está dando mucho de qué hablar, y es normal después del éxito y la taquilla que hizo la protagonizada por Russel Crowe, con la que ganó un Oscar a mejor actor.

La película actual está protagonizada por Paul Mescal y Denzel Washington, entre otros, pero... ¿te habías dado cuenta de que también aparece un actor de Juego de Tronos en Gladiator II?. Y no, no hablamos de Pedro Pascal, quien encarnó al príncipe Oberyn en GOT y que interpreta al General Acacio en Gladiator II.

En la secuela también aparece Rory McCann, quien daba vida a Sandor Clegane en Juego de Tronos, pero seguro que te suena más el apodo que tenía en la serie: El Perro.

Rory McCann como El Perro de 'Juego de Tronos' | HBO

Reconocer a McCann en Gladiator II es algo difícil ya que aparece con un casco y también porque no sale en muchas escenas de la película, donde interpreta Tegula, el prefecto del pretorio, que acaudilla la guardia imperial.

Y no queremos contarte mucho más de su personaje y de la trayectoria que tiene en Gladiator II para no hacerte spoilers, pero si no has visto la película y te quedas con este dato, seguro que te fijas con más detenimiento para poder ver a Rory McCann.