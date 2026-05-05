Blake Lively aparece triunfante en la Met Gala horas después de anunciar su acuerdo con Justin Baldoni y tras 4 años sin asistir

La presencia de Blake Lively en la Met Gala 2026 no ha sido una alfombra roja más. Tras cuatro años de ausencia en la prestigiosa cita benéfica, la actriz eligió este escenario para su reaparición pública definitiva.

Su llegada al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se produjo apenas unas horas después de que se hiciera oficial que Blake Lively y Justin Baldoni han llegado a un acuerdo de último momento para evitar el juicio previsto para el 18 de mayo. Con este pacto, ambos han puesto fin a la demanda civil que amenazaba con exponer los detalles más oscuros del rodaje de su película.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends with Us | Cordon Press

El conflicto, que empezó en 2024 cuando la actriz acusó al director y coprotagonista de It Ends With Us de acoso sexual y represalias, ha pasado por momentos de extrema tensión en los tribunales.

Recientemente, Lively sufrió un duro golpe cuando un juez desestimó diez de sus trece demandas civiles, lo que la llevó a publicar un durísimo comunicado lamentando el revés judicial y denunciando que el abuso está en todas partes.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends with Us | Sony Pictures

Por su parte, Justin Baldoni achacó el fracaso de las acusaciones a la propia actitud de Lively, tensando la cuerda hasta el límite antes de firmar el comunicado conjunto definitivo que han publicado.

Ajena a la tormenta legal que acababa de disiparse, Lively ha reaparecido en la Met Gala desfilando ante los medios con un espectacular diseño de archivo de Atelier Versace del año 2006.

Blake Lively en la Met Gala 2026 | Reuters

Ha lucido un vestido que consiste en una pieza multicolor con capas en tonos pastel inspirada en la pintura rococó y el barroco veneciano: "Como el tema se basa en el arte, quería usar una pieza de archivo. La ropa es un lienzo que cuenta una historia, así que poder usar una pieza con su propia historia, que ha resistido el paso del tiempo, fue algo muy especial", declara la propia actriz a Vogue.

Para darle un toque especial, Lively llevó un bolso de Judith Leiber Couture diseñado a medida. El accesorio incluía dibujos llenos de color realizados por sus cuatro hijos, fruto de su relación con Ryan Reynolds: "Tener a mis hijos conmigo (de cualquier forma posible) siempre es la mejor sensación, así que eso siempre será lo más importante", afirma Lively.

Tras asegurar en su comunicado compartido con Baldoni que las preocupaciones planteadas merecían ser escuchadas y que ambos se comprometen a mantener entornos laborales libres de irregularidades, la actriz parece dispuesta a que su estilo, y no sus problemas judiciales, vuelva a ser el único protagonista de su imagen pública.