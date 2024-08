Los 5 datos menos conocidos sobre Colin Farrell

Colin Farrell, actor irlandés conocido en todo el mundo, nació en Castleknock el 31 de mayo de 1976. Dentro de poco estrenará en Max la serie de la que es protagonista, El Pingüino, ficción que nace como spin off de la película The Batman y en la que Colin interpreta al villano Oswald Cobblepot.

Aunque su carrera es ya muy larga y exitosa, sigue habiendo detalles de la vida de Farrell que no todo el mundo conoce y que hoy te contamos.

Es hijo y sobrino de futbolistas profesionales

Tanto Eamon Farrell, padre del actor, como su tío Tommy Farrell, fueron futbolistas profesionales en la década de los 60 y 70, por lo que el pequeño Colin creció en un ambiente en el que parecía predispuesto a seguir el camino deportivo. Así que cuando contó a su padre que quería se actor"no fue el día más feliz de su vida", como él mismo ha confesado en más de una ocasión.

Tiene dos hijos de diferentes relaciones

No se puede decir que la vida privada de Colin no haya sido agitada. En 2001 se casó con Amelia Warner, pianista, pero su matrimonio solo duró unos meses. En su lista de romances, figuran también Demi Moore y Angelina Jolie, entre muchas otras.

Colin tiene dos hijos, uno nacido de su relación con Kim Bordernave, James Padraig, y del que ha hablado recientemente para concienciar sobre la enfermedad genética que padece, síndrome de Angelman. Su hijo pequeño, Henry Tadeusz, es fruto de su relación con la actriz polaca Alicja Bachleda-Curuś.

Colin Farrell y su hijo Henry en los Premios Oscar 2023 | getty

Actualmente Colin Farrell no tiene pareja y parece centrado en la crianza de sus hijos.

Su romance con Britney Spears

Como te contábamos, la lista de relaciones amorosas de Colin Farrell es interminable, y entre ellas está también la que tuvo con Britney Spears. Corría el año 2003 y Britney era un ídolo mundial que no se encontraba en su mejor momento personal. Su relación con Justin Timberlake acababa de terminar y se cruzó en su camino la estrella emergente Colin Farrell.

Colin Farrell y Britney Spears en 2003 | Getty

Ella acudió al estreno de La prueba, protagonizada por Colin, y él dijo ante la prensa que no eran novios, que solo se estaban conociendo y que ella era "una chica muy dulce". Años después, Britney escribiría en sus memorias que dicha relación le sirvió para superar lo de Justin y que la mejor forma de definir la pasión que sintió por Colin es que cuando estaban juntos en la cama "era como una pelea callejera".

El escándalo del video sexual con su exnovia

Uno de los momentos más complicados en la vida de Colin Farrell tiene que ver con la filtración de un vídeo sexual en el que mantenía relaciones con su exnovia y modelo de Playboy, Nicole Narain. La cinta se grabó con el consentimiento de los dos para su uso privado, pero cuando rompieron Nicole quiso publicarla y cobrar por ello. Finalmente, una sentencia de la Corte Superior de Los Angeles decretó que la publicación de dicho vídeo era ilegal.

El yoga ha cambiado su vida

Colin Farrell no ha escondido ante el ojo público su pasado complicado con el alcohol y las drogas, circunstancia por la que en el pasado ingresó en más de una ocasión en clínicas de desintoxicación. Sin embargo, el actor parece encontrarse ahora en un momento mucho más sereno.

"El yoga me ha cambiado la vida. Pasó todo tan deprisa. El éxito puede ser peligroso, especialmente cuando eres joven. Crea una falsa realidad y pierdes de vista las cosas importantes. Mis hijos me mantienen con los pies en la tierra y por eso dedico mi vida a ser el mejor padre posible para ellos. Muchas de mis actitudes han cambiado y he aprendido que los lazos emocionales que más importan son los de la familia y los hijos", confesó al diario The Mirror.