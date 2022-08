45 años sin Elvis: Todo lo que sufrió Austin Butler para meterse en el papel del Rey del rock

Esta semana se cumplen 45 años de la muerte de la leyenda del rock Elvis Presley, uno de los pioneros del género, y el más reconocido a nivel mundial. Prueba del legado que sigue vigente a día de hoy y que traspasa generaciones, es su reciente biopic 'Elvis', dirigido por Baz Luhrmann y protagonizado por Austin Butler.

Público y crítica coinciden en elogios a la cinta, incluso por parte de Lisa Marie Presley, hija del cantante: "Su actuación no tiene precedentes y finalmente se hace con precisión y respeto. (Si no gana un Oscar por esto, me comeré mi propio pie)", comentaba en favor del actor.

Y, además del resto del elenco, Austin Butler ha sido el más reconocido por meterse en la piel del cantante. Algo que no ha sido precisamente un camino de rosas hasta conseguir la interpretación que tantos aplausos ha generado. En recientes entrevistas ha comentado lo duro que fue para él ponerse bajo las órdenes de Baz Luhramnn, quien, según Butler, apretaba las tuercas con él hasta hacerle irse entre lágrimas para llegar a la perfección.

Austin Butler presentando 'Elvis' en Cannes | Getty

Como puedes ver en el vídeo de arriba, ni siquiera fue fácil para él olvidarse del personaje una vez acabado el rodaje, por toda la tensión que soltó y las molestias físicas que tuvo. Pero conseguirlo tampoco fue nada fácil, y así lo contaba Butler en The Kelly Clarkson Show, donde explicó que el proceso de audición para el papel duró 5 meses.

"Le mandé a Baz un vídeo donde tocaba 'Unchained Melody'", explicaba el actor de su primer acercamiento al personaje. En su primer encuentro con el director charlaron durante 3 horas, tras las que Luhrmann le pidió que volviera al día siguiente a cantar un par más de canciones, según cuenta Butler: "Fue totalmente distinto a cualquier proceso de audición que hubiera hecho".

Pero Luhrmann no dejó de sorprenderle: "Cuando hacíamos el test de cámara, lo tenía muy preparado, pero Baz lo cambió todo justo antes. Tenía que hacer un par de escenas y las cambió. Después ya supe lo espontáneo que le gusta ser en el set, pero en ese momento pensaba que me quedaría sin el papel. Pero una semana más tarde, Baz estaba llamándome".

Del director de la película también contaba que era "muy dramático": "Por teléfono me dijo que él quería ser el primero en decir '¿Está listo para volar, Señor Presley?'. Fue la mejor llamada de la historia". Luhrmann hacía así referencia a una de las frases de la película, con la que quería preparar a Butler para el papel, y que le confirmaba que sería él el elegido para hacer de Elvis.