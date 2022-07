Austin Butler cuenta por qué le atacaron con mofas mientras grababa 'Elvis': "Llegaba a casa llorando"

Interpretar a un personaje histórico no debe ser fácil, y menos cuando se trata del rey de rock, Elvis Presley. Eso es algo que sabe bien Austin Butler, el último en meterse en la piel de la icónica leyenda en 'Elvis', de Baz Luhrmann.

Su actuación le ha merecido el aplauso general de público y crítica, e incluso de la hija del cantante: "Su actuación no tiene precedentes y finalmente se hace con precisión y respeto. (Si no gana un Oscar por esto, me comeré mi propio pie)". Pero no todo ha sido tan fácil para Butler.

El final del rodaje llevó a Austin Butler a pasar por el hospital, por un virus del que se había contagiado en la producción, y que no empezó a manifestar hasta acabarla, como puedes ver en el vídeo de arriba. Por otro lado estuvo el reto de ponerse por primera vez bajo las órdenes del director Baz Luhramnn.

Como dijo en una entrevista e Entertainment Weekly, pidió consejo a Leonardo DiCaprio antes de comenzar a trabajar con Luhrmann: "Leo me dijo 'Baz va a estar constantemente sacándote de tu equilibrio y va a sacar cosas de ti que no sabías ni que tenías dentro'".

Austin Butler en 'Elvis' | Warner Bros.

Ahora, en una entrevista al mismo medio, ha explicado que pudo comprobar a qué se refería exactamente el actor de 'Titanic', y que la experiencia con el director no siempre ha sido agradable rodando 'Elvis': "Quería llevarme lo más cerca de actuar como Elvis que pudiera".

"Para grabar las canciones, llamó un día a todos los ejecutivos de la discográfica, los sentó frente a mí en el estudio de grabación, y empezaron a reírse y a hacer bromas mientras yo cantaba", ha contado el actor sobre el proceso.

Algo que le ayudó a empatizar con la experiencia de su personaje: "Cuando grabábamos la primera aparición de Elvis en el escenario, cuando le abuchean, conocía el sentimiento, y aquel día llegué a mi casa empapado en lágrimas".