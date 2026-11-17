La saga de Los juegos del hambre vuelve a Panem. La precuela llega a los cines este viernes 20 de noviembre y sus protagonistas ya hablan de lo que más expectativa genera entre los fans: el regreso del trío original.

Joseph Zada y McKenna Grace, que dan vida al joven Haymitch y a Maysilee Donner, pasaron por Madrid para presentar la película. Dirigida por Francis Lawrence y basada en la novela de Suzanne Collins publicada en 2025, la historia se sitúa 24 años antes de los hechos de Katniss y sigue a Haymitch en los 50º Juegos del Hambre.

Jennifer Lawrence ya había adelantado que volvió a ser Katniss junto a Josh Hutcherson (Peeta) y Woody Harrelson, el Haymitch de la saga original, en una breve escena. Preguntado por si coincidieron con ellos en el set, Zada confirmó que estuvieron allí ese día: "Fuimos a verlo. Estuvieron fantásticos".

El actor recordó el momento con especial cariño. "Fue un momento tan de círculo perfecto, haber trabajado en la película durante tres meses y después verlos juntos frente a la cámara, fue bastante increíble", explicó.