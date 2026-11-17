Aunque es una de las actrices más destacadas de su generación, Zendaya ha reconocido haberse sentido "increíblemente nerviosa" al meterse en la piel de Atenea en La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan.

Así lo explicaba la propia intérprete durante una reciente sesión de preguntas y respuestas celebrada en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, según ha recogido Variety.

"Me sentí abrumada, como mínimo. Fue curioso porque estaba rodando de noche, y recuerdo que entré y pensé: 'Esto es como un sueño… Estoy frente a estas personas a las que admiro, pero solo pienso 'no quiero estropearlo'", añadía la actriz sobre sus sensaciones en aquella jornada de trabajo.

En esa misma intervención, Zendaya profundizó en la exigencia del rodaje y el nivel del equipo que la rodeaba: "Estaba increíblemente nerviosa, lo cual supongo que ayuda para la escena, pero también hay muchos otros extras que se entregan al máximo, muchísimos, especialistas en escenas de riesgo que realizan sus interpretaciones y ofrecen actuaciones magníficas".

Matt Damon y Zendaya en La odisea | Universal Pictures

Para superar esa presión, la protagonista de Dune contó con el respaldo fundamental de su marido y compañero de reparto Tom Holland, quien interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope, en la película: "Ayudó que Tom viniera al set ese día y estuviera, como, en un rincón diciéndome: 'Tú puedes, lo estás haciendo bien'".

Pese a la inseguridad que sintió la actriz, el propio director Christopher Nolan disipó cualquier duda al asegurar al medio Fandango que Zendaya estuvo "siempre perfecta" en su papel.

La complicidad entre ambos actores trasciende la gran pantalla, ya que Zendaya y Tom Holland contrajeron matrimonio a principios de 2026. Previamente, los rumores sobre su compromiso habían surgido cuando Zendaya acudió a la ceremonia de los Globos de Oro de 2025 luciendo lo que parecía ser un anillo de compromiso, extremo que el propio Holland confirmó ese mismo año.

Tom Holland y Zendaya presentando SpiderMan Brand New Day en Madrid | Gtres

No obstante, La Odisea no supone la primera experiencia laboral compartida por el matrimonio. La pareja se conoció en el rodaje de SpiderMan: Homecoming de Marvel, y volvió a coincidir en SpiderMan: Far from home, SpiderMan: No way home y SpiderMan: Brand new day.

De hecho, en una entrevista previa concedida a la revista Elle, Zendaya ya destacó lo especial que resulta rodar junto a su pareja: "Voy a trabajar todos los días con mi mejor amigo, la persona que amo. Traemos a nuestros perros al trabajo; es como estar en familia. ¡Crecimos con esas películas! Es como volver a casa".