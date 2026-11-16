Antes de que empiece la temporada de premios se celebran los Governors Awards (Premios de los Gobernadores) donde Glenn Close ha recibido el Oscar honorífico por su trayectoria después de estar 8 veces nominada.

Muchos fueron los rostros de la industria cinematográfica que estuvieron presentes en la gala. Entre ellos Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes son uno de los grandes favoritos para los Oscar con La bola negra.

Otras de las actrices que aparecieron por su alfombra roja fue Florence Pugh quien impactó con la melena XXL que lució mientras posaba ante los medios.

La protagonista de Viuda negra acaparó gran parte de los comentarios de la noche por su apariencia física. y, si bien, muchos resaltaron lo bella que estaba.

También hubo otros que les costó reconocerla en un primer vistazo, llegando a especular con que quizás se ha hecho algún retoque estético en mensajes en las redes sociales:

"No reconocí a Florence Pugh por un momento... ¡pero Dios mío, es guapísima sin esfuerzo!", "¿Esa es Florence? Está totalmente diferente", "Florence Pugh es Florence Pugh, pero no se parece a Florence Pugh", o "El relleno de mentón… STOP".

Pronto veremos a Florence Pugh en Dune: Parte 3 junto a Timothée Chalamet o Zendaya. Y también estará en la nueva película de Marvel, Avengers: Doomsday. La gran apuesta de La casa de las ideas con la que intentará revitalizar el Universo Marvel.