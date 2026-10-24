Sale a luz el puñetazo que le dio Tom Cruise a Jack Nicholson en pleno rodaje: "Ambos se rieron"

Una de las películas más aclamadas en la filmografía del fallecido Rob Reiner es Algunos hombres buenos, de 1992, que reunió a toda una leyenda como Jack Nicholson con un joven Tom Cruise, pero que ya era una estrella de fama mundial.

Junto a ellos estaban Demi Moore, Kevin Bacon o Kiefer Sutherland y la cinta narraba la investigación y el juicio militar por el asesinato de un joven soldado en la base naval de Guantánamo, motivo por el que los personajes de Cruise y Nicholson se enfrentan judicialmente en escenas cargadas de tensión.

Jack Nicholson y Tom Cruise en Algunos hombres buenos | Gtres

Ahora, 34 años después del estreno, uno de sus actores, Kevin Pollak, ha desvelado que Cruise golpeó a Nicholson durante el rodaje de la famosa escena final.

"Recuerdo un momento durante el rodaje de Algunos hombres buenos, la escena culminante del enfrentamiento entre Tom y Jack. Cuando el personaje de Tom, Kaffee, se acerca para dar el golpe final: 'Quiero la verdad'. Bueno, mientras se acerca y la cámara está junto al rostro de Jack, filmando desde la perspectiva de Jack, y Jack tiene que acercar su rostro lo más posible al objetivo", contó Pollak en el podcast Still Here Hollywood.

Jack Nicholson en Algunos hombres buenos | Gtres

"Y entra Tom, la cámara empieza a grabar, y esto es lo que Tom está mirando durante la escena. Jack está haciendo esto, poniendo la cara de payaso más ridícula que jamás hayas visto", explicó Pollak, mientras imitaba las caras de Nicholson.

"Y Tom se mantuvo firme en el plano, terminó la escena y luego le dio un puñetazo en el hombro a Jack Nicholson. Eh, y ambos se rieron. Así que esa fue la experiencia de Jack y la mía", ha recordado el actor.

Tom Cruise y Rob Reiner en Algunos hombres buenos | Gtres

No es la primera historia que cuentan sobre cómo Cruise vive al máximo los rodajes de sus películas, llevándole a dejar inconsciente a Rob Lowe, por ejemplo.

En 2020, durante el complicado rodaje de Misión Imposible 7 a causa de la pandemia, Cruise también protagonizó un sonoro enfado en el set al ver a dos miembros incumpliendo las normas de distanciamiento anticovid.