La confirmación oficial de Robert Pattinson como el séptimo actor en encarnar a James Bond ha sacudido la industria cinematográfica y ha abierto un intenso debate entre los seguidores de la franquicia.

El anuncio llegó a través de las cuentas oficiales de 007 en redes sociales mediante una fotografía del intérprete británico vestido con esmoquin y sosteniendo una pistola bajo el mensaje "Robert Pattinson es James Bond", cerrando así años de especulaciones desde la despedida de Daniel Craig tras Sin tiempo para morir (2021).

Desde el estudio han respaldado la decisión apelando a la solidez artística de esta nueva etapa. Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, defendía el nombramiento mediante un comunicado oficial: "Hoy marca un momento decisivo para nuestro estudio y un hito importante en la historia de James Bond, ya que presentamos con orgullo a Robert Pattinson como el próximo 007".

Hopkins destacaba además que "la extraordinaria versatilidad de Robert, su magnética presencia en pantalla y su serena intensidad lo convierten en una "elección excepcional para llevar adelante ese legado", poniendo también en valor el respaldo de un equipo creativo liderado por Denis Villeneuve en la dirección, Steven Knight en el guion y los productores Amy Pascal, David Heyman y Tanya Lapointe.

Sin embargo, más allá del indudable prestigio del equipo técnico, el fichaje de Pattinson rompe con varias de las reglas no escritas que históricamente habían regido la selección del agente del MI6 y plantea serios interrogantes sobre su encaje en la franquicia.

Tradicionalmente, los responsables de la saga Bond apostaban por intérpretes británicos que contaban con cierta trayectoria pero que aún no habían alcanzado el estatus de superestrella global, permitiendo que el personaje absorbiera al actor y no al revés. Sucedió con Sean Connery antes de Dr. No (1962), con Roger Moore (conocido fundamentalmente por la televisión antes de 1973), con Timothy Dalton e incluso con Daniel Craig, cuyo nombramiento para Casino Royale (2006) despertó inicialmente escepticismo por no ser un rostro de primera línea comercial en Hollywood.

El caso de Robert Pattinson es radicalmente opuesto. El público mundial lo conoce desde hace dos décadas gracias a fenómenos globales como Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) y, sobre todo, la saga Crepúsculo, donde dio vida a Edward Cullen entre 2008 y 2012. A ello se suma una última década en la que ha alternado cine de autor de alto prestigio (El Faro, Good Time, Tenet) con grandes superproducciones como Dune: Parte 3.

Es por esto que su imagen lleva años asociada a iconos culturales masivos, lo que dificulta que el espectador lo perciba como una figura nueva que se funde con la identidad del espía británico.

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

Aunque uno de los puntos que mayor extrañeza genera es la convivencia simultánea de dos de los mayores iconos de la cultura popular en un mismo actor, ya que Pattinson encabeza actualmente el universo cinematográfico de The Batman (cuya segunda entrega, The Batman Part II, se encuentra en fase de rodaje tras el éxito de la primera película en 2022). Asumir al mismo tiempo el papel del Caballero Oscuro de DC y la licencia para matar de James Bond supone un caso prácticamente inédito en Hollywood, con el riesgo añadido de la sobreexposición y el solapamiento de agendas.

A esto también se suma un ritmo de trabajo frenético: a lo largo de 2026 Pattinson combina proyectos como The Drama, La Odisea, Primetime y el inminente estreno de Dune: Parte 3, lo que convierte su agenda en una de las más saturadas de la industria y obliga a encajar con gran precisión dos franquicias multimillonarias que exigen largos rodajes físicos y extensas giras promocionales.

Otro punto importante es el plano físico y estilístico, ya que Pattinson también supone un giro respecto a la etapa anterior. Frente al físico musculoso y de acción contundente que impuso Daniel Craig durante quince años (o la presencia imponente de Sean Connery y Pierce Brosnan), Pattinson responde a un perfil más estilizado, cerebral y alejado del prototipo habitual de héroe de acción tradicional. Aunque los productores apuestan precisamente por esa "serena intensidad" y un enfoque más psicológico bajo la dirección de Denis Villeneuve, una parte del público cuestiona si encaja con la fisicidad clásica del personaje.

Robert Pattinson | Gtres

De hecho, durante los meses previos al anuncio oficial habían sonado con fuerza otros intérpretes británicos que respondían de forma mucho más ortodoxa al molde tradicional de James Bond y que no arrastraban el peso de otras franquicias activas. Entre los principales favoritos figuraban nombres como Jack Lowden (Slow Horses), Theo James (The Gentlemen) o Callum Turner (The Capture), actores en plena madurez profesional pero con un nivel de sobreexposición mucho menor que el de Pattinson.

Con todo, Amazon MGM Studios ha preferido arriesgar apostando por una estrella consolidada de primer nivel mundial, confiando en que la alianza entre Villeneuve, Steven Knight y Pattinson inaugure una etapa tan exitosa como inesperada para 007.