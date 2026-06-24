Los liderazgos de las cadenas temáticas: Nova (1,9%), cadena femenina líder y temática más vista en diferido

Nova (1,9%), que ha llegado este curso a sus 20 años de historia, vuelve a ser esta temporada la cadena femenina líder, aumentado la ventaja sobre su inmediata competidora a la 2ª mayor de la historia (+0,7 puntos). En el mes de junio, encadena su 29º mes consecutivo como cadena femenina más vista.

Es la temática líder de Sobremesa (2,4%), la Tarde (3,2%) y el Prime Time (2,1%) de lunes a viernes, dominando, por tanto, durante toda su franja de novelas con un 2,8%.

Acapara las series temáticas más vistas del curso, todas líderes: Leyla (284.000 y 2,3%), Emanet (279.000 y 3,1%), El amor invencible (270.000 y 2,4%), Sortilegio (263.000 y 3,3%), Cuando seas mía (253.000 y 3,2%), Cuento de una noche (249.000 y 2,3%), Cuidado con el ángel (247.000 y 3,1%), Perdona nuestros pecados (242.000 y 2,6%), Mar de amor (240.000 y 3,1%) y Abismo de pasión (234.000 y 2,7%)

También es la temática más vista en diferido, alcanzando un 1,6% de cuota en este consumo.

Neox (1,7%) despunta en Target Comercial y en 13-34 años

Neox continúa siendo en la temporada en la que también cumple sus dos décadas de historia la cadena de referencia en comedia y acción, con una permanente apuesta de estrenos en ficción y la emisión de grandes títulos cinematográficos. Consigue sus registros más altos en Target Comercial (2,3%), jóvenes (3%), los espectadores de 25-34 años (4%) y de 35 a 44 años (3,4%), situándose en estos públicos entre las ofertas preferidas de la televisión temática. Es líder de la Sobremesa (2,2%) y, en Target Comercial, lidera en la Sobremesa (3,6%) y la Tarde (3,3%).

Los contenidos más vistos de la cadena son el Cine (2,1% y 195.000), Los Simpson de sobremesa (2,2% y 176.000), que continúan como la serie de animación más vista de la televisión y son líderes de su franja y en Target Comercial, y The Big Bang Theory (2,1% y 170.000), también líder en Target Comercial (3,5%).

Entre sus películas más vistas esta temporada sobresalen Arma letal (400.000 y 3,4%), Padre no hay más que uno 3 (395.000 y 3,7%) y El contratista (387.000 y 3,6%).

Mega (1,3%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Mega mantiene inalterable su seguimiento en la televisión temática, obteniendo sus registros más destacados en Target comercial (1,5%) y en Late Night, especialmente de L-V (3,3%). En esta franja, es líder entre el público masculino (4,5%), subiendo al 4,9% de L-V.

Un horario en el que vuelve a sobresalir El Chiringuito de Jugones, el programa de mayor éxito de la televisión temática y líder una temporada más, con un 3,9%, más de 155.000 seguidores de media y 540.000 espectadores únicos. Capitaneado por Josep Pedrerol, es el programa deportivo más visto de las temáticas y logra sus máximos del curso el 14 de enero (311.000 seguidores, un 7,8% y 949.000 espectadores únicos) con la eliminación del Madrid de Copa en el primer partido que debutaba Arbeloa como nuevo entrenador.

También destacan como emisiones más vistas del canal la sprint race de Moto GP (2% y 178.000) y Batalla de restaurantes (1,6% y 171.000).

Atreseries (1,8%) suma otra temporada como la cadena de nueva creación líder

Atreseries cierra otra gran temporada, la tercera mejor de su historia y siendo nuevamente la cadena de nueva creación líder desde su nacimiento.

Los contenidos más vistos del canal han sido sus series emitidas en Prime Time: Forever (2,2% y 194.000), Bright minds (2% y 173.000) y ACI: Alta capacidad intelectual (2,1% y 169.000).

Junto a Nova, también encabeza el consumo en diferido en las temáticas, donde alcanza un 1,5% de cuota esta temporada.