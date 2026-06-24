Atresmedia cumple cinco temporadas consecutivas de liderazgo, con la mayor ventaja histórica sobre su competidor

Atresmedia (25,6%) vuelve a ser el Grupo líder, por 5ª temporada consecutiva, logrando la mayor distancia histórica con su competidor (+2,3 puntos) pese a tener un canal menos.

Se corona también por quinto curso consecutivo como el Grupo líder del Prime Time (25,6%), marcando la mayor distancia de la historia con su rival privado, +3,4 puntos, y gana también la Sobremesa y la Tarde

Es el Grupo por el que más gente pasa: 16,2 millones de espectadores únicos ven cada día Atresmedia.

Atresmedia cierra otro curso televisivo para la historia, culminando un lustro de liderazgo. El Grupoal revalidar su incontestable hegemonía por quinta temporada consecutiva, pese a contar con un canal menos que su principal competidor, sobre el que, además, alcanza una distancia sin precedentes.

En paralelo, Antena 3 se reafirma como la televisión líder por quinto año consecutivo -también su periodo de liderazgo más largo de la historia- y lo hace creciendo y marcando la mayor ventaja sobre su principal rival en los últimos 30 años.

Por su parte, laSexta finaliza el curso con un 6% de cuota de pantalla y consiguiendo sus mejores registros en la Mañana (8,9%) y el Target Comercial (7,2%), en ambos por delante de su rival directo.

Unos resultados que vuelven a confirmar la fortaleza de la oferta de Atresmedia, su capacidad para conectar con la audiencia y la solidez de un modelo de televisión líder, rentable y de calidad.