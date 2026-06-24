Antena 3 (12,8%), líder por 5ª temporada consecutiva, crece y logra la mayor distancia con su competidor en 30 cursos

El Hormiguero (14,5% y +1,8 M) vuelve a ser el programa más visto de toda la televisión y líder por 12ª temporada consecutiva. Vence a todos sus competidores, aumentando la distancia con la segunda opción

Antena 3 Noticias (19,4% y 2 M) sigue imparable con una temporada de hitos: líder informativo durante 8 temporadas, creciendo a su mejor curso de los últimos cuatro y marcando la mayor distancia histórica frente a su rival

Antena 3 Noticias 1 (23,4% y 2,2 M) arrasa con su mejor dato en 20 temporadas, líder imbatible de la sobremesa por 9º curso y edición más vista de la TV. Logra la mayor distancia con su principal rival, +14,1 puntos

Antena 3 Noticias 2 (18,5% y 2,1 M) también crece y encadena seis temporadas como el informativo líder del Prime Time con su mejor curso de los últimos tres. Aumenta la distancia con su competidor a la mayor de la historia, +11 puntos

Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,5% y 1,6 M), también crece y lidera en el fin de semana por 6ª temporada con su mejor resultado en 17 años

Espejo Público (11,8% y 305.000) logra su franja más fuerte de 8.55 a 11.00 horas con un 13,4%, donde se impone a su inmediato competidor

Pasapalabra (19,6% y 1,8 M) es el concurso más visto de la televisión, también en lo más alto del top de entretenimiento, subiendo a su mejor curso de los últimos tres y líder absoluto por 7ª temporada consecutiva

Tu cara me suena (20,0% y 1,5 M) le sigue en el ranking de entretenimiento más visto, siendo la oferta semanal de Prime Time más vista de la televisión y encadenando su 13ª temporada como líder absoluto y lo más visto en la noche del viernes

La ruleta de la suerte (21,5%) y Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,7%) siguen imbatibles y anotan las mayores distancias históricas con su rival

El Desafío (14,3%), La Voz (13,5%) y La Voz Kids (13,0%), Mask Singer (13,3%), El 1% (12,6%), El capitán en Japón (11,5%), Atrapa un millón (10,8%), todos líderes una temporada más

Antena 3, TV líder por 5ª temporada consecutiva

Antena 3 arrasa y encadena su quinta temporada como la cadena líder, cerrando de nuevo un balance de audiencias para la historia. La cadena de Atresmedia crece y domina la temporada de forma absoluta, liderando a grandes ventajas sobre sus competidores.

Ha sido nuevamente la primera cadena elegida por el público para informarse y para entretenerse: los informativos, programas y la serie más vistos están en Antena 3. Además, ha refrendado su liderazgo en las franjas de mayor consumo, especialmente en el Prime Time, donde suma ya seis temporadas a la cabeza.

Antena 3 se alza de nuevo como la TV líder con un 12,8% de cuota de pantalla media, resultado con el que vuelve a lograr destacadas ventajas con sus adversarios: consigue la mayor distancia con su inmediato competidor en 30 temporadas (desde 1995/1996), +3,9 puntos y se distancia en casi +1 punto de la siguiente cadena.

En esta temporada, Antena 3 ha vuelto a demostrar su dominio aplastante en el número de días en los que ha sido la TV líder, ganando en el 76% de las jornadas de la temporada. Además, en el 92% de los días ha logrado la emisión más vista y en un 94% concentra las 500 emisiones más vistas de la temporada.

Otros de los hitos que respaldan la histórica temporada para la cadena es que ha logrado el 88% de los minutos de oro del curso.

Antena 3, TV líder, e imbatible en Prime Time

Antena 3 no sólo arrasa como la cadena más vista de España, sino que lo hace en las principales franjas. En Prime Time, la de mayor consumo y más apreciada por los anunciantes, Antena 3 encadena su sexta temporada consecutiva como la TV líder.

También sube en el horario estelar al 13,6% de cuota de pantalla media y aumenta a casi +5 puntos la ventaja sobre su competidor privado en la franja de máximo consumo. También es la cadena privada líder del Target Comercial en Prime Time (10,8%, ampliando a +1,7 puntos la distancia frente a su rival), el horario en el que más espectadores se concentran y, por lo tanto, el mejor escaparate también para los anunciantes.

Junto a la franja estelar, Antena 3 lidera también la Sobremesa (17,8%), donde firma su mejor dato en 19 temporadas y la mayor distancia con su competidor en 30 cursos, casi +10 puntos.

Antena 3 Noticias, ocho temporadas de absoluto liderazgo y con la mayor distancia histórica

Antena 3 Noticias se supera esta temporada y firma un balance extraordinario: sube (+0,8 puntos) y marca un 19,4% de cuota, su mejor curso de los último cuatro, y repite como la oferta informativa más vista subiendo a los 2 millones de espectadores de media. Un resultado con el que encadena su octava temporada consecutiva de liderazgo absoluto, ampliando su mejor racha histórica a la cabeza. Y lo hace, además, logrando la mayor distancia histórica con su competidor, por quinto curso consecutivo, al aumentar la ventaja a +11,1 puntos y consagrándose como el referente indiscutible en informativos.

Antena 3 Noticias 1 L-V cierra el curso con unos datos sobresalientes: crece +0,8 puntos y alcanza su mejor resultado en 20 temporadas (desde la 2005-06), con un 23,4% de cuota. La edición que dirige Sandra Golpe es el informativo más visto de la TV, por 3ª temporada consecutiva, y también el contenido regular más visto de la televisión, creciendo hasta los cerca de 2,2 millones de seguidores de media (2.165.000), y con 3,1 millones de espectadores únicos. Además, por 8ª temporada, es el informativo de mayor cuota de la televisión y encadena nueve cursos como el líder absoluto de la Sobremesa, su mejor racha de liderazgo de la historia y de nuevo logrando la mayor ventaja histórica sobre su competidor, al superarle por más de 14 puntos.

Antena 3 Noticias 2, dirigido por Vicente Vallés y conducido junto a Esther Vaquero, continúa imbatible en Prime Time y suma su 6ª temporada como el informativo más visto de la noche, también su mayor racha histórica de liderazgo. Logra crecer, también 0,8 puntos, hasta el 18,5% -su mejor dato en tres temporadas-, y aumenta su número de seguidores hasta los cerca de 2,1 millones de espectadores de media, superando los más de 3,2 millones de espectadores únicos. Asimismo, consigue la mayor ventaja de la historia con su inmediato competidor al aumentar la distancia a +11 puntos.

Durante sábado y el domingo, Antena 3 Noticias Fin de Semana también se reafirma como la opción informativa líder del fin de semana sumando ya seis temporadas, lo que supone igualmente su mejor racha de liderazgo de la historia. Con Matías Prats y Mónica Carrillo, también crece (+0,6 puntos) hasta el 16,5% de media, su mejor cuota en 17 temporadas, registrando una distancia con la oferta informativa de su adversario de +8,3 puntos, la más alta de la historia. La primera edición (21,5%, +0,8 puntos que el curso pasado, y 1.938.000) es líder por sexta temporada seguida con su mejor dato en 18 temporadas (desde la 2007-08) y de nuevo es la edición más vista del fin de semana. La segunda edición (12,7% y 1.379.000) es líder por 6ª temporada consecutiva, con su mejor dato de las últimas cuatro.

Noticias de la mañana (13,7% y 159.000) cierra como el matinal más visto por quinta temporada y el líder privado de su franja (a +5,3 puntos de su rival), con Manu Sánchez.

En cuanto a actualidad deportiva, Antena 3 se vuelve a coronar como la cadena con los informativos deportivos más vistos de la TV. De lunes a viernes, Antena 3 Deportes 1 (19,9% y casi 1,9 M) lidera con su mayor cuota histórica.

Espejo Público finaliza el curso con un 11,8%, más de 300.000 seguidores de media y más de 2 millones de espectadores únicos. El magacín conducido por Susanna Griso registra su mejor franja de 08:55 a 11:00 horas con un 13,4%, superando de nuevo a su inmediato competidor.

Antena 3 arrasa otra temporada con los programas más vistos y líderes de la TV

Antena 3 también en la cadena que más triunfa en entretenimiento esta temporada, teniendo los programas líderes y más vistos de la televisión. Así vuelve a dominar el ranking de programas más vistos ocupando los primeros puestos: ‘El Hormiguero’ suma otro curso a la cabeza, junto a Pasapalabra, Tu cara me suena y La ruleta de la suerte, mientras que El Desafío también se sitúa en el top 10 de entretenimiento.

Una temporada más, El Hormiguero vuelve a ser el programa más visto de toda la televisión, encadenando 12 cursos consecutivos de liderazo absoluto. Alcanza en esta ocasión un 14,5% de cuota de pantalla, aumentando la ventaja con la siguiente opción a +1,7 puntos y con una distancia de +5,7 puntos sobre su competidor privado. Mantiene su excelente seguimiento una temporada más, 1,8 millones de espectadores, y convirtiendo de nuevo al programa de Pablo Motos en el más visto de toda la televisión, además del que más espectadores únicos consigue a diario: cerca de 4,2 millones en cada programa. Este curso, vive una de sus emisiones históricas con la visita de Manu y Rosa, concursantes de Pasapalabra, con 3.239.000 espectadores y un 23,5%, su 4ª mejor cuota de la historia.

Pasapalabra le sigue en el top más visto de entretenimiento, siendo líder absoluto, y ya van seis temporadas seguidas -todas desde que regresó a Antena 3-, y es el concurso más visto de la TV. Sube +1,5 ptos. y logra una media de un 19,6% de cuota, su mejor temporada de las últimas tres, creciendo hasta los 1,8 millones de espectadores. Aventaja a su rival directo en +11,3 puntos, la 2ª mayor distancia de la historia, y consigue cada día una media de más de 3,5 millones de espectadores únicos. Esta temporada ha acogido un hito televisivo con la entrega del mayor bote en la historia del programa: 3,7 millones de espectadores de media y un 36,8%, la emisión más vista y de mayor cuota de la temporada para un programa, paralizando al país con picos espectaculares de más del 45%.

Tu cara me suena es el talent más visto y la oferta estelar de mayor éxito. Arrasa otro curso más y suma ya trece temporadas de liderazgo ininterrumpido, todas desde su comienzo. El programa conducido por Manel Fuentes logra un 20,0% y 1,5 millones de espectadores de media, resultado con el que sigue sin encontrar rival en la noche de los viernes. De hecho, registra una ventaja sobre su inmediato competidor de +9,8 puntos, mientras que casi triplica la distancia sobre la cadena pública. Es el programa con más espectadores únicos, con más de 4,2 millones en cada gala.

La ruleta de la suerte se coloca también en lo más alto del ranking de entretenimiento, sumando esta temporada otro liderazgo, y ya van 20 de forma consecutiva. Alcanza un 21,5% de cuota y se distancia de su inmediato competidor en +12,6 puntos, la mayor ventaja histórica. El concurso conducido por Jorge Fernández y Laura Moure obtiene 1,6 millones de espectadores de media cada día y más de 3,1 millones espectadores únicos. En el fin de semana también lidera con su máximo histórico de temporada, un 17,7% y más de 1,2 millones de espectadores de media, consiguiendo también la mayor distancia con su rival, +10,7 puntos.

Previamente, Cocina abierta de Karlos Arguiñano también ha continuado en el liderazgo este curso y ya van cuatro de forma consecutiva. Este curso logra un 16,7% y más de 800.000 espectadores de media, con la mayor ventaja con su rival directo, +7,5 puntos. Cada día, 1.258.000 espectadores únicos han seguido las recetas de cocina líderes de la TV.

En la tarde, Y ahora Sonsoles ha sido el magacín privado más visto de la televisión a diario, líder sobre su inmediato competidor con una media del 10,2% y casi 800.000 seguidores de media. Conducido por Sonsoles Ónega, es el programa vespertino que concentra más espectadores únicos, 3,5 millones de espectadores únicos.

Continuando con sus apuestas de Prime Time, la sexta edición de ‘El Desafío’ ha vuelto a ser igualmente un éxito. Líder en todas sus emisiones, ha logrado una audiencia del 14,3% y 1,3 millones de espectadores de media, a +3,4 puntos y +6,4 puntos de sus competidores. Cada viernes, más de 3,5 millones de espectadores únicos han seguido de media cada entrega.

‘La Voz’ ha reafirmado su liderazgo, otra temporada más, y lo ha hecho con un 13,5% de cuota de pantalla media y 1,1 millones de espectadores de media, de nuevo superando a sus principales adversarios. Una media de más de 3,4 millones de espectadores únicos ha seguido cada entrega. También ‘La Voz Kids’ es líder y lo más visto de la noche de los sábados en su séptima edición en Antena 3 con un 13,0% de cuota y casi 1,1 millones de espectadores, superando a su competidor por +3,5 puntos y en +5,3 puntos a la cadena pública. Alcanza una media de 3,2 millones de espectadores únicos por gala.

‘Mask Singer’ ha sido líder otra temporada más con un gran rendimiento: 13,3% de cuota de pantalla media y casi 900.000 espectadores de media, logrando superar a su rival nuevamente en cerca de 2 puntos. Una media de 2,3 millones de espectadores únicos ha seguido cada entrega. ‘El 1%’ también ha sido líder y lo más visto en la noche de los miércoles, con un 12,6%, 900.000 seguidores y 2,1 millones de espectadores únicos, al igual que ‘Atrapa un millón’ (10,8% y 1,1 M) en las de los sábados.

En el capítulo de estrenos, El capitán en Japón ha llegado esta temporada siendo también líder de audiencia en la noche de los miércoles con una media del 11,5%, 800.000 espectadores y 2.057.000 espectadores únicos.

Juego de pelotas (12%) y Nos vamos de madre (10%) han sido otros de los estrenos destacados de este curso.

Antena 3 también logra la serie más vista de la TV con ‘Sueños de libertad’ en máximo

En ficción, la gran protagonista una vez más ha sido Sueños de libertad, que se corona como la serie más vista de la TV y líder invicta todos los meses de este curso. Lo hace mejorando sus datos hasta su mejor temporada histórica tanto en cuota como en seguidores, con más de 1,2 millones de espectadores de media, más de 2 millones de espectadores únicos y un 14,2% (+1,1 puntos que el pasado curso), a una ventaja de +6,4 puntos sobre su principal competidor y de +4 puntos sobre la cadena pública.

Una nueva vida (10,4%) y En tierra lejana (11,6%) se convierten en las producciones internacionales de mayor éxito y ‘Perdiendo el juicio’ (10%) en la ficción nacional más vista de la cadena en Prime Time

Y ahora Sonsoles (10,1%) es el magacín más visto de la televisión privada a diario y por delante de su inmediato competidor.

Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la TV, líder todos los meses y subiendo a su mejor temporada de la historia