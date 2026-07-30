Antena 3 y Atresmedia, la cadena y el grupo de TV privado líderes en julio, a distancias históricas de sus competidores

Antena 3 y Atresmedia finalizan el mes de julio como la cadena y el grupo de televisión privado líder, registrando distancias históricas con sus competidores. Así, Antena 3 (11,3%) se sitúa como la cadena más vista entre privadas, marcando la mayor distancia en 28 años en un mes de julio con su directo competidor, +4,3 puntos, mientras que el Grupo cierra en un 22,5% de cuota y obtiene la distancia más alta de la historia en un mes de julio con su adversario, +2,9 puntos, pese a tener un canal menos que éste. Por su parte, laSexta registra un 4,9% de cuota y sobresale en la franja matinal con un 6,5%, creciendo de lunes a viernes al 6,9%.

En un mes marcado por la Copa Mundial de Fútbol y el Tour de Francia, Antena 3 prolonga su liderazgo absoluto en informativos con Antena 3 Noticias como la oferta líder por 79º mes consecutivo y las ediciones más vistas de la televisión, con especial mención para la edición de Sobremesa L-V, que firma su mejor julio en 19 años (desde 2007). Mientras, Espejo Público Verano mantiene sus datos desde el inicio de la época estival y es líder entre las cadenas comerciales, a gran ventaja de su rival privado.

En entretenimiento, domina con cuatro de los cinco programas más vistos del mes con La ruleta de la suerte, Tu cara me suena, Pasapalabra y La ruleta de la suerte FDS. Los concursos de Antena 3 son los programas más vistos a diario, mientras que Tu cara me suena finaliza otra temporada de éxito como líder en la noche de los viernes y La Voz Kids, en la de los sábados.

En ficción, extraordinario mes para Sueños de libertad, que no solo es la serie más vista de la televisión, sino que lidera nuevamente de forma absoluta y lo hace alcanzando el mejor julio de su historia.

Igualmente, tanto Y ahora Sonsoles como YAS Verano logran un destacado balance, registrando ambos la mayor distancia con su competidor privado en 3 años, al distanciarse cada uno en más de 2 puntos sobre su rival directo.

Antena 3 consigue también en julio la mayor distancia del año con su inmediato competidor, al que gana todos los días del mes. También se impone a su rival directo en absolutamente todas las franjas (desde la Madrugada al Late Night), siendo la cadena líder absoluta de la Sobremesa (17,3%), y en el número de personas que cada día ven sus contenidos, con 9 millones de espectadores únicos, lo que suponen 2,4 millones más que su principal perseguidor.

laSexta, por su parte, finaliza el mes registrando un 4,9% de cuota y sigue destacando como referente informativo con su cobertura dedicada a la intensa ola de incendios registrada este mes. Consigue su mejor franja en la Mañana (6,5%), subiendo de lunes a viernes (6,9%) y en ambos casos por delante de su rival. Desde la franja matinal Al Rojo Vivo es el programa de mayor aportación de la cadena, junto a Más Vale Tarde, en la vespertina.

Este mes, destaca laSexta Noticias, lo más visto del canal a diario, o Anatomía de… como su programa más seguido, cerrando la 2ª mejor temporada histórica. También sobresale en el mes Zapeando, que firma sus mejores resultados desde hace más de un año.

Antena 3 (11,3%), cadena privada líder en julio con la mayor distancia sobre su competidor en 28 años

La cadena mantiene su liderazgo absoluto en informativos y sigue dominando en entretenimiento, además de en ficción con Sueños de libertad como la serie más vista e imbatible en su mejor julio histórico

• Antena 3 Noticias (16,9% y 1,6 M) firma otro mes extraordinario como la opción informativa líder absoluta por 79 meses consecutivos. Continúa a una gran ventaja sobre su rival privado (+9,7 puntos) y sigue igualmente por delante de la oferta informativa de la cadena pública pese a la emisión del Mundial

o Antena 3 Noticias 1 (22,2% y + 2 M) es el contenido no deportivo más visto de la TV. Encadena 102 meses consecutivos de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018). Sube respecto a hace un año y anota su mejor julio en 19 años, desde 2007, creciendo también en seguidores hasta su julio más visto en tres años. Supera a su competidor directo por casi +14 puntos, manteniendo igualmente una rotunda ventaja con la primera edición de la cadena pública (+6,9 puntos)

o Antena 3 Noticias 2 (13,4% y 1,3 M) se impone a su inmediato competidor con una ventaja de +7,4 puntos en un mes coincidente con muchos partidos del Mundial

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (15,1% y 1,3 M) encadena 72 meses de liderazgo en el fin de semana (desde agosto 2020). La 1ª edición (20,6% y 1,8M) continúa líder durante 72 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos (desde ago-20) y repite como el informativo más visto del fin de semana y el segundo más visto de toda la televisión tras la edición de Sobremesa L-V de la cadena. Supera a su adversario en más de 13 puntos

o Noticias de la mañana (12,4% y 121.000) es líder entre las cadenas privadas, superando por más de 5 puntos a su inmediato competidor

o Antena 3 Deportes son los informativos deportivos líderes y más vistos, con la edición de Sobremesa en su mejor julio histórico tanto de lunes a viernes como los fines de semana

• Espejo Público (11,5% y 287.000) mantiene el seguimiento desde que comenzó el verano y es líder entre privadas a +1,4 puntos de su inmediato competidor. Sube en su franja más informativa (de 8.55 a 11.00 horas) al 13,8%, también por delante de su adversario directo (+1,5 puntos)

Antena 3, líder en entretenimiento y con los programas más vistos de la TV

• Tu cara me suena (19,5% y +1,4 M) continúa arrasando en su 13ª temporada, de nuevo líder absoluto y lo más visto en la noche de los viernes, a +9,6 puntos de su principal competidor y +10,1 puntos de la cadena pública. También es el programa con más espectadores únicos, con una media de 3,6 millones cada semana. Cierra temporada alcanzando su máximo con un 21,8%

• La ruleta de la suerte (20,3% y +1,4 M) sigue a la cabeza del top de entretenimiento alcanzando 75 meses consecutivos de liderazgo. Supera por +12,2 puntos a su rival, la mayor ventaja histórica en un mes de julio. Más de 2,7 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en fin de semana

• Pasapalabra (15,9% y 1,3 M) continúa en las posiciones más altas del ranking de programas, superando a su principal competidor por +7,2 puntos. Una media de 2,4 millones de espectadores únicos sigue cada día el concurso líder de las tardes, que sigue triunfando con su nueva prueba, AlaZ, cuyos datos se elevan en julio al 18,3%

• La Voz Kids (12,8% y 1 M) cierra una nueva temporada, y ya van seis de manera consecutiva, como líder y el programa más visto en la noche de los sábados, superando por 2,7 puntos a su inmediato competidor. Logra casi 3 millones de espectadores únicos cada semana. En su semifinal (14,9%) y final (15,4%) bate doble récord de temporada y se alza líder absoluto en las noches del viernes 24 y sábado 25.

• Y Ahora Sonsoles (9,7% y 741.000) mejora respecto al mes anterior (+0,4 puntos) y es el magacín privado más visto de la tarde, de nuevo por delante de su directo competidor aumentando distancias. YAS Verano (9,6% y 705.000) coge el relevo como opción privada líder y ambos consiguen la mayor ventaja con su cadena rival en 3 años (julio 2023), +2,4 y +2,2 puntos, respectivamente. Suman cada tarde 3,2 millones de espectadores únicos

• Cocina abierta de Karlos Arguiñano (15,2% y 748.000) también es líder sobre su adversario privado a +6,8 puntos sobre su rival directo. Cada mañana, las recetas de cocina de mayor éxito de la televisión son seguidas por más de 1,2 millones de espectadores únicos.

Sueños de libertad, líder y serie más vista con récord

• Sueños de libertad (+1,2 M y 13,7%) vuelve a coronarse como la serie más vista de la TV, líder imbatible un mes más. Además, mejora su seguimiento respecto a hace un año (+0,6 puntos) hasta su mejor julio de la historia. Continúa por delante de sus competidores, registrando la mayor ventaja de la historia con su adversario privado, +8,4 puntos, y a +2,2 de la cadena pública.

• Antena 3 también logra la serie más vista del Prime Time con En tierra lejana (761.000 y 9,4%), que también es la ficción internacional más vista del mes.