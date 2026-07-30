laSexta (4,9%) reafirma su posición en julio como referente informativo

laSexta finaliza el mes registrando un 4,9% de cuota y sigue destacando como referente informativo con su cobertura dedicada a la intensa ola de incendios registrada este mes. Consigue su mejor franja en la Mañana (6,5%), subiendo de lunes a viernes (6,9%) y en ambos casos por delante de su rival. Desde la franja matinal Al Rojo Vivo es el programa de mayor aportación de la cadena, junto a Más Vale Tarde, en la vespertina.

Este mes, destaca laSexta Noticias, lo más visto del canal a diario, o Anatomía de… como su programa más seguido, cerrando la 2ª mejor temporada histórica. También sobresale en el mes Zapeando, que firma sus mejores resultados desde hace más de un año.

• Al Rojo Vivo (6,9% y 255.000) es uno de los programas más competitivos de la cadena y también de los de mayor aportación. Consigue cada mañana 1,7 millones de espectadores únicos

• laSexta Noticias (6,8% y 513.000) continúa entre los contenidos más vistos de la cadena manteniendo su estabilidad y congregando cada día a 1,1 millones de espectadores únicos

o laSexta Noticias 14H L-V (7% y 559.000) es la edición de noticias más vista de la cadena y el contenido más visto a diario

o laSexta Noticias 20H L-V (6,9% y 524.000) crece tanto frente al mes pasado como respecto a hace un año y firma su julio más visto de los últimos tres años. Además, supera ampliamente al resultado que registran las ediciones de noche de sus competidores privados

o laSexta Noticias FDS destaca en su edición de las 14H con un 7,5% y más de medio millón de seguidores de media, además de ser el informativo de la cadena con más espectadores únicos con más de 1,1 millones

• Anatomía de… (6% y 659.000) finaliza la 2ª mejor temporada de su historia y es el programa más visto de la cadena en julio, consiguiendo, además, más de 2,1 millones de espectadores únicos y superando nuevamente a su inmediato competidor`

• Cara al show (5,4% y 421.000) cierra su primera temporada mejorando la media de la cadena y registrando más de 1,8 millones de espectadores únicos en cada entrega, de la mano de Marc Giró

• Más vale tarde de verano (5,9% y 419.000) prolonga la media conseguida en la temporada y es el programa de mayor aportación a la cadena. Destaca en Target Comercial, donde es la privada líder con un 8,1%. Cada día, es visto por 2 millones de espectadores únicos

• Zapeando (6% y 524.000) escala a su mejor mes en más de un año, con su mejor cuota desde junio de 2025 y el más visto desde mayo del año pasado, y vuelve a sobresalir en Target Comercial con un 9,9% de cuota. Logra casi 1,5 millones de espectadores únicos cada día

• Jugones (5% y 463.000) supera cada día los 750.000 espectadores únicos