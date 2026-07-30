AUDIENCIAS JULIO
laSexta (4,9%) reafirma su posición en julio como referente informativo
Supera los 6,6 millones de espectadores únicos cada día, por delante incluso de los que consigue la primera cadena de su grupo competidor.
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laSexta finaliza el mes registrando un 4,9% de cuota y sigue destacando como referente informativo con su cobertura dedicada a la intensa ola de incendios registrada este mes. Consigue su mejor franja en la Mañana (6,5%), subiendo de lunes a viernes (6,9%) y en ambos casos por delante de su rival. Desde la franja matinal Al Rojo Vivo es el programa de mayor aportación de la cadena, junto a Más Vale Tarde, en la vespertina.
Este mes, destaca laSexta Noticias, lo más visto del canal a diario, o Anatomía de… como su programa más seguido, cerrando la 2ª mejor temporada histórica. También sobresale en el mes Zapeando, que firma sus mejores resultados desde hace más de un año.
• Al Rojo Vivo (6,9% y 255.000) es uno de los programas más competitivos de la cadena y también de los de mayor aportación. Consigue cada mañana 1,7 millones de espectadores únicos
• laSexta Noticias (6,8% y 513.000) continúa entre los contenidos más vistos de la cadena manteniendo su estabilidad y congregando cada día a 1,1 millones de espectadores únicos
o laSexta Noticias 14H L-V (7% y 559.000) es la edición de noticias más vista de la cadena y el contenido más visto a diario
o laSexta Noticias 20H L-V (6,9% y 524.000) crece tanto frente al mes pasado como respecto a hace un año y firma su julio más visto de los últimos tres años. Además, supera ampliamente al resultado que registran las ediciones de noche de sus competidores privados
o laSexta Noticias FDS destaca en su edición de las 14H con un 7,5% y más de medio millón de seguidores de media, además de ser el informativo de la cadena con más espectadores únicos con más de 1,1 millones
• Anatomía de… (6% y 659.000) finaliza la 2ª mejor temporada de su historia y es el programa más visto de la cadena en julio, consiguiendo, además, más de 2,1 millones de espectadores únicos y superando nuevamente a su inmediato competidor`
• Cara al show (5,4% y 421.000) cierra su primera temporada mejorando la media de la cadena y registrando más de 1,8 millones de espectadores únicos en cada entrega, de la mano de Marc Giró
• Más vale tarde de verano (5,9% y 419.000) prolonga la media conseguida en la temporada y es el programa de mayor aportación a la cadena. Destaca en Target Comercial, donde es la privada líder con un 8,1%. Cada día, es visto por 2 millones de espectadores únicos
• Zapeando (6% y 524.000) escala a su mejor mes en más de un año, con su mejor cuota desde junio de 2025 y el más visto desde mayo del año pasado, y vuelve a sobresalir en Target Comercial con un 9,9% de cuota. Logra casi 1,5 millones de espectadores únicos cada día
• Jugones (5% y 463.000) supera cada día los 750.000 espectadores únicos
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