Los liderazgos de las temáticas de Atresmedia en julio

Nova (1,8%), cadena femenina líder a más distancia de su rival

Nova (1,8%) vuelve a ser cadena femenina líder, aumentando la ventaja con su inmediata competidora a cerca de +1 punto, la mayor distancia desde diciembre de 2020. Es la temática líder de lunes a viernes (2%) y también en las franjas de Sobremesa (2,3%), Tarde (3,1%) y Prime Time (1,9%) a diario.

Tiene las series más vistas en temáticas con Emanet (2,9% y 265.000), Cuidado con el ángel (2,9% y 241.000) y Mañana es para siempre (3,1% y 229.000), todas líderes. También lideran Cuento de una noche (1,9% y 211.000) y Abismo de pasión (2,3% y 205.000). Además, superan a su directa competidora La tormenta (1,7% y 148.000), Cabo (1,3% y 98.000) y Esposa joven (1,1% y 64.000).

Neox (1,7%) sobresale en Target Comercial y los públicos de 25-44 años

Neox (1,7%) es líder de la Sobremesa (2,3%) entre temáticas. Un mes más, destaca entre el público de 25-44 años (3,3%) y el Target Comercial (2,2%), donde lidera en la Sobremesa (3,7%) y la Tarde (3,4%).

El contenido más visto del canal es Los Simpson (2,3% y 181.000), líder de su franja y en Target Comercial (3,8%) y de nuevo la serie animada más vista de la TV, seguido The big bang theory (2% y 160.000), líder en Target Comercial (3,1%), y el Cine (1,8% y 152.000) también líder en este target (2,2%).

Mega (1,1%) destaca en el Late con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,1%) mantiene sus registros, obteniendo su franja más fuerte en el Late Night (2,5%), donde El Chiringuito de Jugones (3,7% y 166.000) es líder temático y lo más visto de la cadena, seguido de Batalla de restaurantes (1,2% y 118.000) y el estreno de los nuevos episodios de Aislados (1,1% y 88.000).

Atreseries (1,7%) sigue líder entre las cadenas de nueva creación

Atreseries (1,7%) consolida su seguimiento desde que empezó el verano y repite liderazgo entre las cadenas de nueva creación. En el top del canal se encuentran The mysteries of Laura (1,9% y 146.000), Bright Minds (1,7% y 140.000) y Los misterios de Murdoch (1,5% y 123.000).