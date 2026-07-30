Atresmedia, grupo privado líder (22,5%), marca un hito en julio

Atresmedia se sitúa líder entre los privados, pese a tener un canal menos que su inmediato competidor, y lo hace registrando la mayor diferencia histórica en un mes de julio con su adversario directo. Así, firma un 22,5% de cuota y vence a su inmediato competidor por +2,9 puntos.

También le gana en Prime Time (18,3%) con una ventaja de +1,7 puntos, la mayor diferencia en julio de los últimos tres años. Además, es el grupo líder absoluto en la Sobremesa (29,6%) y la Tarde (23,4%).

Igualmente, es el grupo privado por el que más personas pasan cada día, con 14,1 millones de espectadores únicos cada día.

Antena 3 es, además, cadena privada líder en julio con la mayor distancia sobre su competidor en 28 años (11,3%). En un mes marcado por grandes acontecimientos deportivos como el Mundial y el Tour de Francia, Antena 3 mantiene su fortaleza con los informativos líderes, los programas y la serie más vista de la televisión

La cadena marca la mayor ventaja en julio con su adversario en 28 años, mientras que el Grupo obtiene la mayor distancia de la historia en julio con su rival directo, pese a tener un canal menos que éste

laSexta, por su parte, finaliza el mes registrando un 4,9% de cuota y sigue destacando como referente informativo con su cobertura dedicada a la intensa ola de incendios registrada este mes. Consigue su mejor franja en la Mañana (6,5%), subiendo de lunes a viernes (6,9%) y en ambos casos por delante de su rival.

En cuanto a las temáticas del Grupo, Nova (1,8%) sigue siendo la cadena femenina líder aumentando la distancia con su competidora a la más alta en cinco años y medio (diciembre 2020) y tiene las series más vistas entre esta oferta; Atreseries (1,7%) repite como la cadena de nueva creación líder; Mega (1,1%) despunta en el Late Night con liderazgo para El Chiriguito de Jugones (3,7%) y Neox (1,7%), entre el público de 25-44 años y el Target comercial.