laSexta (6%) se consolida como referente informativo

La cadena consigue cada día 7,9 millones de espectadores únicos, superando a todos sus rivales privados en el número de contactos que pasan cada día por sus contenidos.

laSexta vence a su rival en el número de personas que pasan cada día, con 7,9 millones de espectadores únicos; de hecho, supera a sus competidores privados.

Aruser@s (13,6% y 297.000) es líder entre las cadenas comerciales, tanto en su programa principal como en franja completa.

Al Rojo Vivo (8,3% y 304.000) continúa líder sobre su competidor una temporada más y como uno de los programas con mayor aportación a la cadena.

laSexta Noticias (7,6%) sigue situándose entre lo más visto de la cadena y liderando sobre su inmediato competidor, tanto a diario como durante los fines de semana.

laSexta Noticias 14H (8,3%) es la edición más competitiva de la cadena, laSexta Noticias 20H (7,1%), la que más ventaja saca a su competidor directo, mientras que laSexta Noticias Fin de Semana (7,5%) sube a su mejor cuota de las últimas cuatro temporadas.

Lo de Évole (8,7% y 1,1 M) crece y repite como el programa más visto de laSexta por 7ª temporada consecutiva con su mejor resultado en los últimos cinco cursos e igualmente por delante de su principal adversario.

El Intermedio (6,8% y 841.000) también crece y encadena otro curso más como el programa diario más visto del canal.

Salvados (6,5% y 789.000) cierra igualmente una temporada al alza, anotando la mejor de las últimas cinco.

laSexta Xplica (6,7% y 528.000) alcanza la mejor temporada de su historia y es el programa de actualidad líder de la noche de los sábados.

Más Vale Tarde (5,9%) Jugones (5,3%), laSexta Clave (4,6%) también suman otra temporada imponiéndose a su directo competidor.

Anatomía de… (6,2%) continúa con gran éxito en su cuarta temporada.

El Objetivo de Ana Pastor (6,0%) mantiene su buen seguimiento y firma este curso su programa más visto de la historia con su especial sobre la intervención de Trump en Venezuela.

laSexta finaliza la temporada con un 6%

laSexta logra en esta temporada, en la que ha cumplido 20 años de historia, una media de audiencia del 6% de cuota de pantalla, obteniendo en la Mañana y en Target Comercial sus registros más altos y en ambos por delante de su inmediato competidor.

Así, la cadena lidera nuevamente sobre su adversario directo en Target Comercial con un 7,2% de cuota y le gana también en la Mañana, tanto de lunes a domingo (8,9%), como de lunes a viernes (10%), donde aumenta su seguimiento gracias a ‘Aruser@s’ y ‘Al Rojo Vivo’ una temporada más.

La cadena también supera a su rival en la cantidad de espectadores únicos que siguen cada día sus contenidos, consiguiendo durante este curso 7,9 millones de espectadores.

laSexta Noticias, referencia informativa y liderazgo sobre su competidor

Una temporada más, laSexta Noticias se ha convertido en uno de los contenidos más relevantes y seguidos de la cadena, manteniéndose un año más como referente informativo y liderando sobre su adversario directo. Los informativos de la cadena cierran el curso con un 7,6% de cuota media, 631.000 seguidores de media, y consiguiendo más de 1,3 millones de espectadores únicos cada día.

laSexta Noticias 14H de lunes a viernes es la edición más competitiva de la cadena y consigue un 8,3% de cuota, 1,2 millones de espectadores únicos y cerca de 700.000 seguidores. El informativo que conduce Helena Resano vuelve a superar a su competidor, tanto en la franja como frente a los resultados que consigue la edición de su rival.

laSexta Noticias 20H también sigue por delante de su inmediato competidor y es, de hecho, la edición que más ventaja consigue con cerca de +2 puntos de diferencia. Con Rodrigo Blázquez al frente, firma un 7,1%, cerca de 650.000 seguidores de media y casi 1,4 millones de espectadores únicos, manteniéndose igualmente a distancias mínimas sobre el informativo de noche de la cadena principal de su grupo competidor.

En el fin de semana, con Ana Cuesta, laSexta Noticias crece y marca su mejor temporada de las últimas cuatro. Con una media en sus ediciones de sábado y domingo del 7,5%, más de 600.000 seguidores y 1,4 millones de espectadores únicos, supera a su rival directo y alcanza la menor distancia histórica con los informativos de fin de semana de la primera cadena de su grupo competidor. La edición de las 14H (7,8%) mantiene intacto su seguimiento durante cuatro temporadas, mientras que la de las 20H (7,3%) firma su mejor resultado en cinco temporadas, superando a su inmediato competidor y registrando la menor distancia histórica sobre la edición del primer canal de su grupo competidor.

Por su parte, Jugones finaliza la temporada con otra victoria sobre su competidor. El informativo deportivo de Josep Pedrerol es visto cada día por cerca de medio millón de seguidores, un 5,3% de cuota y casi 800.000 espectadores únicos.

Igualmente, los programas diarios de laSexta vuelven a demostrar el músculo informativo de la cadena de la mañana a la noche. ‘Al rojo vivo’ alcanza un 8,3% de cuota y supera otra temporada más a su competidor directo. Logra una media de más de 300.000 seguidores y más de 1,9 millones de espectadores únicos y es uno de los programas con más cuota de la cadena, además del segundo de mayor aportación. De sus especiales en Prime Time, destaca el de las Elecciones de Andalucía que, con 1,2 millones de seguidores de media (9%) y 4,2 millones de espectadores únicos se sitúa en el top 10 de las emisiones más vistas esta temporada en la cadena.

Más vale tarde finaliza el curso también por delante de su directo competidor al conseguir una cuota del 5,9%, con cerca de 450.000 seguidores de media y destacando igualmente en el número de espectadores únicos que consigue, con cerca de 2,2 millones cada jornada, siendo el programa de mayor aportación a la cadena. En Target Comercia sube al 8,1% de cuota, superando igualmente a su rival.

laSexta Clave es visto cada día por medio millón de seguidores, con un 4,6% y 809.000 espectadores únicos, datos con los que vuelve a superar ampliamente a su principal adversario.

En el entretenimiento diario de la cadena, Aruser@s cierra la temporada como líder entre las cadenas comerciales con un 13,6%, 297.000 espectadores de media y 900.000 espectadores únicos. Es líder absoluto entre todos los públicos de 35 a 64 años, superando el 18% de cuota, y lidera también en su franja completa de 07.00 a 11.00 horas con un 13,2% de media.

Zapeando consolida su audiencia en un 5,7%, cerca de 500.000 seguidores de media y 1,4 millones de espectadores únicos. Siguen despuntando sus registros en Target Comercial, donde es líder absoluto con un 9,6%.

Lo de Évole, El Intermedio, Salvados triunfan como lo más visto en la cadena y al alza

Los programas semanales y seña de identidad de laSexta han vuelto a registrar un gran seguimiento esta temporada: ‘Lo de Évole’, con un 8,7% de cuota y 1,1 millones de seguidores de media, repite por 7º curso consecutivo como el programa más visto de la temporada en la cadena y lo hace subiendo a su mejor dato de las últimas 5 temporadas, desde la 20-21, e imponiéndose nuevamente a su inmediato competidor. Logra una media de más de 2,4 millones de espectadores únicos en cada entrega, registrando también las emisiones más vistas de la cadena en la temporada con sus entregas con Urdangarín (10,8% y 12,6%) y Manu Sánchez (11,4%), todas con 1,4 millones de seguidores de media.

Paralelamente, El Intermedio se mantiene como el programa diario más visto de laSexta y lo hace también al alza: firma un 6,8% de cuota de pantalla (+0,4 puntos que el curso pasado) y más de 850.000 seguidores de media, logrando cada día una media de más de 2,5 millones de espectadores únicos.