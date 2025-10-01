El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto de la TV con su mejor arranque de la historia

Antena 3 vuelve a protagonizar el ranking televisivo en el comienzo de temporada: El Hormiguero se corona, al igual que la temporada pasada, como el programa líder y más visto de la TV en septiembre.

El Hormiguero (15,7% y 1,8 M) inicia la temporada como terminó la anterior: es el programa líder y más visto de la TV. Logra su mejor comienzo de temporada histórico con un 21,1%, superando al del año pasado.

Consigue una ventaja con la siguiente opción de +3 puntos, mientras que la distancia con su competidor privado es de más de 7,9 puntos. Logra cada noche 4,2 millones de espectadores únicos.

Antena 3 (13%), TV líder durante 14 meses consecutivos, logra su mejor arranque de temporada en 2 años

Antena 3 arranca la temporada como terminó la anterior: es la TV líder de audiencia prolongando su hegemonía durante 14 meses consecutivos. Con un 13% de cuota de pantalla en septiembre, refuerza su liderato y lo hace, además, creciendo a su mejor inicio de curso desde 2023.

Sube tanto respecto al pasado mes de agosto, como frente a hace un año, marcando de nuevo unas rotundas ventajas sobre sus competidores y la mayor distancia en 28 años sobre su rival privado en un mes de septiembre.

La cadena revalida su liderazgo de audiencia, consiguiendo, otro mes más, los programas, informativos y series más vistas de la televisión. Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV.

El Hormiguero a la cabeza con su mejor arranque de temporada, seguido de Pasapalabra y La ruleta de la suerte en los primeros puestos.

En informativos, Antena 3 Noticias encadena 69 meses de liderazgo absoluto. En ficción Sueños de libertad continúa como la serie más vista de la televisión, líder invicta y subiendo respecto a septiembre del año pasado.

Algo que también hace Y ahora Sonsoles, que mejora su arranque esta temporada y continúa como el magacín más visto de las tardes.