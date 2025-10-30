Atresmedia (25,8%) completa 30 meses como el grupo líder

En octubre, Atresmedia vuelve a situarse como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, y ya alcanza 30 meses consecutivos de liderazgo. Con un 25,8% de cuota, vence a su inmediato competidor por +1,8 puntos.

Otro mes más, su liderazgo se traslada al Prime Time con un 25,9% de cuota de pantalla y distanciándose en la franja estelar sobre su rival directo en +3,0 puntos Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (30,7%) y la Tarde (24,1%). De lunes a viernes, conquista la Mañana (27,6%), Sobremesa (32,5%), Tarde (25,4%) y Prime Time (27,6%).

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, subiendo a los 16,2 millones de espectadores únicos cada día.

Antena 3 prolonga otro mes más su hegemonía en audiencias en el arranque de temporada: es la TV líder en octubre, como también lo fue en septiembre, y encadena 15 meses consecutivos a la cabeza. Con un 13% de cuota de pantalla en el segundo mes de la temporada, afianza su liderato subiendo a su mejor octubre en tres años y consolidando su resultado del arranque del curso. El éxito y la fortaleza de su programación vuelve a situarla de nuevo como la cadena preferida, superando a todos sus competidores y marcando la mayor distancia en 29 años sobre su rival privado en un mes de octubre.

La cadena revalida su liderazgo de audiencia, consiguiendo, otro mes más, los programas, informativos y la serie más vista de la televisión. Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV: El Hormiguero vuelve a situarse a la cabeza, líder absoluto un mes más y subiendo a su mejor mes desde septiembre de 2024. Le sigue Pasapalabra, imbatible en la Tarde y en su mejor octubre en tres años. En informativos, Antena 3 Noticias alcanza un nuevo hito: 70 meses de liderazgo absoluto y sus ediciones en récords. En ficción, Sueños de libertad continúa como la serie más vista de la televisión, líder invicta y anotando su 2º mejor mes histórico y su mejor día de la historia este octubre. Por su parte, Y ahora Sonsoles es el magacín diario más visto de las privadas y de nuevo líder sobre su inmediato competidor.

Por su parte, laSexta mantiene su seguimiento y firma un 5,9% de cuota, reforzando su posición como la 3ª cadena privada más vista y de nuevo líder sobre su competidor directo durante 52 meses consecutivos.

