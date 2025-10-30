Antena 3 Logo Antena 3
AUDIENCIAS MES DE OCTUBRE

Antena 3 continúa imparable: líder, crece a su mejor octubre en 3 años

Antena 3 sube y encadena 15 meses de liderazgo continuado, logrando la mayor distancia con su competidor privado en 29 años en un mes de octubre.

Pablo Motos, Sonsoles Ónega, Roberto Leal, Sandra Golpe, Eva González y Marta Belmonte

Antena 3 sigue arrasando y refuerza en octubre su liderazgo. Con un 13% de cuota, prolonga su posición como TV líder ya durante quince meses seguidos (desde agosto de 2024). Alcanza su mejor octubre en tres años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Continúa imbatible también en Prime Time con un 14,1%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor ventaja desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos.

Además de la franja estelar, consolida su liderazgo en la Sobremesa (17,7%), confirmando su dominio en las franjas de mayor consumo dentro de la programación televisiva. De lunes a viernes, también lidera la Sobremesa y el Prime Time subiendo su seguimiento hasta el 18,5% y el 15,8%, respectivamente. En la Tarde, Y ahora Sonsoles’ sigue como el magacín diario más visto de las privadas y por delante nuevamente de su rival.

Un mes más, arrasa con los informativos más vistos, logrando también los programas y las series más vistas de la TV.

Antena 3 Noticias sigue haciendo historia y sus informativos alcanzan 70 meses consecutivos como líderes absolutos y los más vistos de la TV, logrando unas distancias inalcanzables para sus competidores (+10,6 puntos sobre los informativos de su rival privado y +5,7 puntos sobre los de la cadena pública), y logrando un fuerte crecimiento de más de un punto respecto a hace un año hasta su mejor octubre desde 2021.

En cuanto a los programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el ranking televisivo un mes más: El Hormiguero se corona, al igual que el mes pasado, como el programa líder y más visto de la TV en octubre, seguido de Pasapalabra, ambos en ascenso respecto al año pasado. La ruleta de la suerte y Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúan sin encontrar rival, mientras que La Voz lidera y es lo más visto de la noche de los viernes y El 1% llega arrasando con su récord histórico al Prime Time del miércoles.

La cadena sigue arrasando cada día con los informativos y los programas más vistos de la televisión y también con la serie más vista: Sueños de libertad’ se mantiene líder invicta y en el top del podio de ficción logrando su 2º mejor mes de la historia. Una nueva vida y Renacer vuelven a ser las series internacionales más seguidas.

La cadena sigue arrasando cada día con los informativos y los programas más vistos de la televisión y también con la serie más vista: Sueños de libertad se mantiene líder invicta y en el top del podio de ficción logrando su 2º mejor mes de la historia. Una nueva vida y Renacer vuelven a ser las series internacionales más seguidas.

Antena 3 Noticias (19,3% y 1,9 M) son los informativos más vistos y encadenan 70 meses consecutivos de liderazgo. Logra un fuerte crecimiento de más de un punto respecto a hace un año, marcando su mejor octubre desde 2021 y aventaja en +10,6 puntos a su rival privado y en +5,7 puntos a la oferta informativa de la cadena pública. Continúa con las ediciones más vistas de la Sobremesa, el Prime Time y el fin de semana, que consiguen una media de más de 3 millones de espectadores únicos:

o Antena 3 Noticias 1 (23,3% y 2,1 M) es el informativo más visto y con mayor cuota de toda la TV. Encadena 93 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) subiendo a su mejor resultado desde agosto de 2007, más de 18 años. Amplía la ventaja con su competidor directo a +13,5 puntos, la mayor de la historia

o Antena 3 Noticias 2 (18,8% y +2,1 M) acumula 63 meses de liderazgo en el Prime Time. Es la edición de la cadena que más crece respecto a hace un año hasta su mejor octubre desde 2022 y marca una distancia con su rival de +11,1 puntos

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,1% y 1.549.000) también suma 63 meses de liderazgo en el fin de semana creciendo igualmente a su mejor octubre desde el 2022. La 1ª edición (21% y +1,8 M) continúa líder durante 63 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos (desde ago-20). Vuelve a ser el informativo más visto del fin de semana, sube casi +1 punto frente al año pasado y firma su mejor octubre desde 2008, mientras que la 2ª (12,1% y 1,3 M) mejora su resultado de hace un año y respecto al mes pasado

o Noticias de la mañana (14% y 160.000) es el informativo matinal más visto creciendo significativamente respecto al mes pasado (+0,6 puntos)

o Antena 3 Deportes continúa imbatible como la información deportiva líder y más vista de la TV en sus cuatro ediciones con la mejor cuota de la historia para la de Sobremesa de L-V (19,7%)

· Espejo Público (11,5% y 281.000) consolida su seguimiento del inicio de temporada y vuelve a sobresalir de 8.55 a 11.00 horas, donde logra su mejor franja subiendo al 12,7%. Supera cada mañana los 1,9 millones de espectadores únicos

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto de la TV, líder absoluto. Antena 3 sigue dominando el top de entretenimiento

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la televisión en octubre, con El Hormiguero a la cabeza y mejorando su resultado frente a hace un año

· El Hormiguero (15,9% y 1.905.000) vuelve a ser el programa más visto de la televisión y líder absoluto un mes más, mejorando incluso respecto a octubre del año pasado (+1,2 puntos) y es su mejor mes desde septiembre de 2024. Logra este mes la emisión más vista de entretenimiento (Isabel Preysler, 2.416.000), también la más vista de la temporada para el programa y el día que cumple 3.000 emisiones (27 octubre) consigue la mayor ventaja histórica con su competidor en la cadena pública, tanto en coincidencia (+6,8 puntos) como programa vs programa (+7,8). Cada noche, es visto por más de 4,2 millones de espectadores únicos

· Pasapalabra (20,4% y 1.874.000) le sigue en el top, de nuevo líder absoluto y a +12,6 puntos sobre su principal competidor y +8 sobre la cadena pública. Logra su mejor octubre de los últimos tres años tras subir más de 4 puntos respecto al año pasado y consigue 3,5 millones de espectadores únicos

· El 1% (16% y 1.185.000) se estrena arrollando en la noche del miércoles. Líder con su máxima cuota histórica, arrasa frente a sus rivales, a los que supera en +8 y +5,7 puntos y entre los Jóvenes con un 28,9%

· La ruleta de la suerte (22% y 1,5 M) sigue imparable un mes más y firma su mejor octubre desde 2009, 16 años. Alcanza 66 meses consecutivos de liderazgo, a una ventaja sobre su competidor directo de +12,6 puntos. Más de 3,1 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (17,4% y 1.171.000) y lidera igualmente los sábados con La ruleta de la suerte noche (11,2% y 1.112.000)

· Y ahora Sonsoles (10,3% y 744.000) vuelve a ser otro mes el magacín diario más visto de las privadas, líder nuevamente sobre su competidor (a +0,4 puntos). Cada día es visto por 3,4 millones de espectadores únicos

· Cocina abierta de Karlos Arguiñano (17,2% y 790.000) sigue imbatible y lidera por 43º mes consecutivo con la mayor distancia sobre su principal adversario en un mes de octubre, +6,9 puntos

· La Voz (14,1% y 1.152.000) continúa en la temporada como líder y el programa más visto de las noches de los viernes. Supera a sus competidores en +2,6 puntos y +6,4 puntos. Reúne a una media de 3,5 millones de espectadores únicos

Sueños de libertad, líder y serie más vista de la TV

· Sueños de libertad (14,1% y 1,2 M) sigue en lo más alto y vuelve a situarse como la serie más vista de la TV con su 2º mejor mes de la historia. Líder invicta un mes más, aumenta la ventaja con sus competidores a +6 puntos y +3,8 puntos. Este mes bate, además, su mayor registro histórico diario, un 15,8%

· Antena 3 se mantiene como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (11,1% y 890.000) y Renacer (10,6% y 708.000)

