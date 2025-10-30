Antena 3 continúa imparable: líder, crece a su mejor octubre en 3 años

Antena 3 sigue arrasando y refuerza en octubre su liderazgo. Con un 13% de cuota, prolonga su posición como TV líder ya durante quince meses seguidos (desde agosto de 2024). Alcanza su mejor octubre en tres años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Continúa imbatible también en Prime Time con un 14,1%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor ventaja desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos.

Además de la franja estelar, consolida su liderazgo en la Sobremesa (17,7%), confirmando su dominio en las franjas de mayor consumo dentro de la programación televisiva. De lunes a viernes, también lidera la Sobremesa y el Prime Time subiendo su seguimiento hasta el 18,5% y el 15,8%, respectivamente. En la Tarde, Y ahora Sonsoles’ sigue como el magacín diario más visto de las privadas y por delante nuevamente de su rival.

Un mes más, arrasa con los informativos más vistos, logrando también los programas y las series más vistas de la TV.

Antena 3 Noticias sigue haciendo historia y sus informativos alcanzan 70 meses consecutivos como líderes absolutos y los más vistos de la TV, logrando unas distancias inalcanzables para sus competidores (+10,6 puntos sobre los informativos de su rival privado y +5,7 puntos sobre los de la cadena pública), y logrando un fuerte crecimiento de más de un punto respecto a hace un año hasta su mejor octubre desde 2021.

En cuanto a los programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el ranking televisivo un mes más: El Hormiguero se corona, al igual que el mes pasado, como el programa líder y más visto de la TV en octubre, seguido de Pasapalabra, ambos en ascenso respecto al año pasado. La ruleta de la suerte y Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúan sin encontrar rival, mientras que La Voz lidera y es lo más visto de la noche de los viernes y El 1% llega arrasando con su récord histórico al Prime Time del miércoles.

La cadena sigue arrasando cada día con los informativos y los programas más vistos de la televisión y también con la serie más vista: Sueños de libertad’ se mantiene líder invicta y en el top del podio de ficción logrando su 2º mejor mes de la historia. Una nueva vida y Renacer vuelven a ser las series internacionales más seguidas.

Antena 3 Noticias sigue haciendo historia y sus informativos alcanzan 70 meses consecutivos como líderes absolutos y los más vistos de la TV, logrando unas distancias inalcanzables para sus competidores (+10,6 puntos sobre los informativos de su rival privado y +5,7 puntos sobre los de la cadena pública), y logrando un fuerte crecimiento de más de un punto respecto a hace un año hasta su mejor octubre desde 2021.

En cuanto a los programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el ranking televisivo un mes más: El Hormiguero se corona, al igual que el mes pasado, como el programa líder y más visto de la TV en octubre, seguido de Pasapalabra, ambos en ascenso respecto al año pasado. La ruleta de la suerte y Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúan sin encontrar rival, mientras que La Voz lidera y es lo más visto de la noche de los viernes.

La cadena sigue arrasando cada día con los informativos y los programas más vistos de la televisión y también con la serie más vista: Sueños de libertad se mantiene líder invicta y en el top del podio de ficción logrando su 2º mejor mes de la historia. Una nueva vida y Renacer vuelven a ser las series internacionales más seguidas.

Antena 3 Noticias (19,3% y 1,9 M) son los informativos más vistos y encadenan 70 meses consecutivos de liderazgo. Logra un fuerte crecimiento de más de un punto respecto a hace un año, marcando su mejor octubre desde 2021 y aventaja en +10,6 puntos a su rival privado y en +5,7 puntos a la oferta informativa de la cadena pública. Continúa con las ediciones más vistas de la Sobremesa, el Prime Time y el fin de semana, que consiguen una media de más de 3 millones de espectadores únicos:

o Antena 3 Noticias 1 (23,3% y 2,1 M) es el informativo más visto y con mayor cuota de toda la TV. Encadena 93 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) subiendo a su mejor resultado desde agosto de 2007, más de 18 años. Amplía la ventaja con su competidor directo a +13,5 puntos, la mayor de la historia

o Antena 3 Noticias 2 (18,8% y +2,1 M) acumula 63 meses de liderazgo en el Prime Time. Es la edición de la cadena que más crece respecto a hace un año hasta su mejor octubre desde 2022 y marca una distancia con su rival de +11,1 puntos

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,1% y 1.549.000) también suma 63 meses de liderazgo en el fin de semana creciendo igualmente a su mejor octubre desde el 2022. La 1ª edición (21% y +1,8 M) continúa líder durante 63 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos (desde ago-20). Vuelve a ser el informativo más visto del fin de semana, sube casi +1 punto frente al año pasado y firma su mejor octubre desde 2008, mientras que la 2ª (12,1% y 1,3 M) mejora su resultado de hace un año y respecto al mes pasado

o Noticias de la mañana (14% y 160.000) es el informativo matinal más visto creciendo significativamente respecto al mes pasado (+0,6 puntos)

o Antena 3 Deportes continúa imbatible como la información deportiva líder y más vista de la TV en sus cuatro ediciones con la mejor cuota de la historia para la de Sobremesa de L-V (19,7%)

· Espejo Público (11,5% y 281.000) consolida su seguimiento del inicio de temporada y vuelve a sobresalir de 8.55 a 11.00 horas, donde logra su mejor franja subiendo al 12,7%. Supera cada mañana los 1,9 millones de espectadores únicos

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto de la TV, líder absoluto. Antena 3 sigue dominando el top de entretenimiento

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la televisión en octubre, con El Hormiguero a la cabeza y mejorando su resultado frente a hace un año

· El Hormiguero (15,9% y 1.905.000) vuelve a ser el programa más visto de la televisión y líder absoluto un mes más, mejorando incluso respecto a octubre del año pasado (+1,2 puntos) y es su mejor mes desde septiembre de 2024. Logra este mes la emisión más vista de entretenimiento (Isabel Preysler, 2.416.000), también la más vista de la temporada para el programa y el día que cumple 3.000 emisiones (27 octubre) consigue la mayor ventaja histórica con su competidor en la cadena pública, tanto en coincidencia (+6,8 puntos) como programa vs programa (+7,8). Cada noche, es visto por más de 4,2 millones de espectadores únicos

· Pasapalabra (20,4% y 1.874.000) le sigue en el top, de nuevo líder absoluto y a +12,6 puntos sobre su principal competidor y +8 sobre la cadena pública. Logra su mejor octubre de los últimos tres años tras subir más de 4 puntos respecto al año pasado y consigue 3,5 millones de espectadores únicos

· El 1% (16% y 1.185.000) se estrena arrollando en la noche del miércoles. Líder con su máxima cuota histórica, arrasa frente a sus rivales, a los que supera en +8 y +5,7 puntos y entre los Jóvenes con un 28,9%

· La ruleta de la suerte (22% y 1,5 M) sigue imparable un mes más y firma su mejor octubre desde 2009, 16 años. Alcanza 66 meses consecutivos de liderazgo, a una ventaja sobre su competidor directo de +12,6 puntos. Más de 3,1 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (17,4% y 1.171.000) y lidera igualmente los sábados con La ruleta de la suerte noche (11,2% y 1.112.000)

· Y ahora Sonsoles (10,3% y 744.000) vuelve a ser otro mes el magacín diario más visto de las privadas, líder nuevamente sobre su competidor (a +0,4 puntos). Cada día es visto por 3,4 millones de espectadores únicos

· Cocina abierta de Karlos Arguiñano (17,2% y 790.000) sigue imbatible y lidera por 43º mes consecutivo con la mayor distancia sobre su principal adversario en un mes de octubre, +6,9 puntos

· La Voz (14,1% y 1.152.000) continúa en la temporada como líder y el programa más visto de las noches de los viernes. Supera a sus competidores en +2,6 puntos y +6,4 puntos. Reúne a una media de 3,5 millones de espectadores únicos

Sueños de libertad, líder y serie más vista de la TV

· Sueños de libertad (14,1% y 1,2 M) sigue en lo más alto y vuelve a situarse como la serie más vista de la TV con su 2º mejor mes de la historia. Líder invicta un mes más, aumenta la ventaja con sus competidores a +6 puntos y +3,8 puntos. Este mes bate, además, su mayor registro histórico diario, un 15,8%

· Antena 3 se mantiene como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (11,1% y 890.000) y Renacer (10,6% y 708.000)