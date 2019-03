El truco de Rose Leslie para evitar que Kit Harington le haga spoilers de 'Juego de Tronos'

Si hay algo que ronda en las cabezas de todos los fans de 'Juego de Tronos' es cómo terminará. Pero la espera de la última temporada de la serie protagonizada por Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Kit Harington y muchos más, también está afectando a Rose Leslie.

La actriz que dio vida a Ygritte en la serie de HBO, ha reconocido que tiene un truco para no enterarse de los spoilers a través de su prometido, Kit Harington.

"Claro que le pido a Kit que no muestre entusiasmo después de que haya leído el capítulo, simplemente porque no quiero leer nada en sus ojos. Sé que la espera está matando a la gente y, Dios, el entusiasmo es fantástico. No puedo esperar hasta el año que viene. Cuando está en la otra punta de la habitación leyendo el episodio, digo 'no, no vamos a tener contacto visual en mucho tiempo. Voy a hacerme una taza de té. Tranquilidad'".

La serie de HBO se encuentra en plena grabación de su última temporada, que no se estrenará hasta 2019.