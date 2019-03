Tobias Menzies habla sobre el destino de su personaje en 'Juego de Tronos'

Tobias Menzies es uno de los actores más prolíficos en la ficción televisiva: le podemos ver como uno de los protagonistas de 'Outlander', en 'Juego de Tronos' tiene un papel recurrente y estrena a principios de abril la nueva serie de AMC, 'The Terror'.

Durante la promoción de esta ficción basada en la novela de Dan Simmons de 2007, Menzies no ha esquivado las preguntas sobre Edmure Tully y su destino en la temporada final de la ficción de HBO.

La última vez que vimos a Edmure Tully fue en la sexta temporada cuando Jaime Lannister le utilizaba para conseguir Aguasdulces. ¿Sigue preso o ha conseguido escapar de los Frey? "Sinceramente, no tengo ni idea. Obviamente, se encuentra en algún lugar prisionero, pero sigue vivo", supone Menzies. "Son bastante tacaños en cuanto información y aún no me han contado nada", dice sobre los guionistas de la serie.

"Siento que la serie tiene que cerrar demasiadas historias, por lo que no sé si volverán a retomar ésta", explica Tobias Menzies a DigitalSpy sobre el destino de su personaje en la temporada final de 'Juego de Tronos'.

Habrá que esperar hasta 2019 para descubrir si volveremos a ver a Edmure Tully y descubimos qué le depara el destino. HBO ha confirmado que el estreno de la temporada final de 'Juego de Tronos' será el año que viene, pero aún no ha confirmado fecha.