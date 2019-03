Shay Mitchell confiesa el duro momento por el que ha atravesado en 2018 y que nadie imaginábamos

Shay Mitchell, antigua protagonista de 'Pequeñas Mentirosas', que ahora está de estreno en Netflix con la serie 'You', sorprendió en la víspera de año nuevo a sus seguidores con un impactante recuerdo del 2018, que compartió en sus historias de Instagram.

Después de decenas de imágenes y vídeos de las cosas buenas que le había dado el 2018, terminó con la trágica historia de su aborto involuntario. "Finalmente, aunque fue un año increíble, no llegó sin problemas ni desafíos en la vida", explicaba la actriz en su historia.

Ecografía del aborto de Shay Mitchell que compartió en sus historias de instagram | seestrena.es

Justo después de la imagen de una ecografía con un corazón partido, Mitchell escribía: "A veces es más fácil mostrar solo los buenos momentos en las redes sociales. Es lo que lleva a muchas personas a criticarlo por su falta de autenticidad. Tener tanta gente que me sigue en Instagram y lee mis publicaciones es increíblemente asombroso y enormemente gratificante. El apoyo y el afecto que muchos me mostráis me anima incluso en mis días más oscuros, uno de los cuales ocurrió el año pasado, cuando aborté y perdí al niño de mis esperanzas y sueños."

Finalmente, la actriz terminaba su texto pidiendo "en el espíritu del año nuevo, recordar que todos estamos en este viaje juntos, en tiempos buenos y malos, y que rara vez conocemos o entendemos realmente las luchas y las dificultades que otras personas están atravesando".

Aunque la actriz compartió con sus seguidores esta triste experienca, no reveló el nombre del padre. No obstante, según el portal informativo TMZ, actualmente Shay Mitchell estaría saliendo con Matte Babel, aunque tampoco es seguro que estuvieran ya juntos en el momento del aborto. Solo esperamos que le vaya mejor a la intérprete este 2019, y que nunca pierda la esperanza.